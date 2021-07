Sophie Codegoni sfogo: “Momento difficile, ha sconvolto me e la mia famiglia” (FOTO)

Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha parlato di un momento molto difficile vissuto. La dama ha esordito dicendo di essersi svegliata piuttosto pensierosa questa mattina.

Il motivo risiede nel fatto che, un esatto anno fa, nel giorno 5 luglio, si è trovata ad affrontare un momento piuttosto complicato. La protagonista non è voluta entrare troppo nel merito della vicenda, tuttavia, dalle sue parole si è evinto che si tratti di una faccenda piuttosto seria.

Le critiche contro Sophie

In queste ore, Sophie Codegoni si è resa protagonista di uno sfogo su Instagram. In questo periodo, la dama sta vivendo un momento alquanto concitato dal punto di vista mediatico. Nello specifico, infatti, in molti stanno criticando il suo comportamento in quando, una volta uscita da Uomini e Donne, ha cominciato a modificare il suo comportamento. In primo luogo è ricorsa a dei ritocchini estetici, in secondo luogo, poi, ha stretto legami con Fabrizio Corona.

Diverse persone, dunque, l’hanno accusata di essersi trasformata in un’arrivista che sarebbe disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ad ogni modo, la dama ha deciso di rispondere a tutte queste critiche in un modo un po’ velato. Nello specifico, la ragazza ha detto che questo è per lei un giorno estremamente particolare. Nel dettaglio, ha spiegato che un anno fa, nella giornata odierna, è accaduto un episodio molto increscioso.

Lo sfogo inatteso della Codegoni

Tale evento ha cambiato radicalmente sia la sua vita che quella di tutta la sua famiglia. Questa disgrazia ha modificato il suo modo di vedere la vita e, soprattutto, in un determinato periodo di tempo l’ha resa piuttosto vulnerabile, Sophie Codegoni non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli durante il suo sfogo. Tuttavia, dalle sue parole si è evinto si tratti di qualcosa di molto grave,

Ad ogni modo, la dama ha rivelato questo retroscena inerente la sua vita per far capire a coloro che la seguono che, da quel momento in poi, ha smesso di dare importanza a ciò che pensano gli altri. Secondo il suo punto di vista, infatti, le cose che contano davvero sono altre, pertanto, non si lascerà scalfire dalle critiche. In seguito, poi, ha pubblicato uno scatto mentre abbraccia sua madre, anche lei presa di mira in questi giorni.