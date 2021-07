“No, chiamate il 118 mandatemi al pronto soccorso”: Dayane Mello si toglie tutto (FOTO)

Elettra e Dayane fanno a gara di sensualità

È tempo d’estate e dopo mesi rinchiusi in casa a causa della pandemia in tanti hanno sfoderato i loro costumi mostrando il proprio fisico al mare. Oltre alla gente comune, anche i vip si stanno rilassando nelle località balneari documentando il tutto sui loro account Instagram.

Negli ultimi giorni due soubrette si sono sfidate, ovviamente a distanza a chi ha il fisico migliore e privandosi di un pezzo del bikini. La prima è Elettra Lamborghini, reduce dall’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi 15. Mentre l’altra è Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Elettra Lamborghini incanta i follower

Elettra Lamborghini, cui gira voce che potrebbe essere incinta, nella foto condivisa su Instagram si mostra è in slip seduta a terra tra le braccia del marito e produttore musicale Afrojack. E proprio quest’ultimo, per evitare la censura da parte del noto social network, le copre il prosperoso décolleté tenendola stretta a sé.

A distanza di giorni anche Dayane Mello, che recentemente è stata pizzicata con un uomo, ha fatto lo stesso. Una sfida a suon di mi piace e curve sensuali tra due donne che negli ultimi mesi sono apparse spesso sul piccolo schermo. Ovviamente per il popolo del web è difficile dire chi è la più bella. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Dayane Mello si mostra senza reggiseno

Dayane Mello arriva da un momento particolare della sua vita, infatti nel giro di pochi mesi ha perso il fratello e la madre. Nonostante questo, la modella brasiliana sta cercando di andare avanti e recentemente si è mostrata su Instagram con una foto da infarto prendendo alla provvista tutti i suoi follower. “No vabbè 118 aiutooooo, mandatemi al pronto soccorso”, ha scritto un suo seguace sotto lo scatto in questione.

Ovviamente non è l’unico di questo genere, in tanti non di sono risparmiati a riempirla di complimenti. Nello scatto l’ex gieffina si mostra totalmente svestita con solo lo slip addosso, si copre il décolleté con le mani cercando di non mostrare nulla, scatenando le fantasie di tutti coloro che la seguono sul social network. Ecco l’immagine: