Raffaella Carrà è morta, parenti e amici all’oscuro della sua malattia: commenti a caldo e inaspettata decisione sui funerali

Il mondo dello spettacolo è stato spiazzato da un tristissimo annuncio, la star Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. La showgirl, cantante, ballerina e conduttrice ci ha lasciati dopo che le è stata diagnosticata una brutta malattia.

Sulla vicenda sono intervenuti diversi volti del mondo dello spettacolo, i quali si sono detti spiazzati da questa notizia in quanto all’oscuro delle sue condizioni di salute. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Japino annuncia che Raffaella Carrà è morta

Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni. La donna si è spenta poco dopo le ore 16:00 del giorno lunedì 5 luglio 2021. A dare il triste annuncio è stato Sergio Japino, il quale ha detto che la grande artista è passata a vita migliore. Adesso la sua risata e il suo modo di essere riecheggeranno per sempre nel cuore delle persone che l’hanno sempre sostenuta. La notizia è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno, al punto che morte delle persone a lei vicine sono rimaste spiazzate.

Nella puntata di Estate in diretta, infatti, i conduttori Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno affrontato la vicenda ed hanno ripercorso un po’ le tappe salienti dell’illustre carriera della soubrette, ma non solo. I due protagonisti hanno raccolto anche le testimonianze di alcune persone vicine alla donna. Stando a quanto emerso, pare che l’artista abbia scoperto di essere affetta da una malattia da qualche tempo.

Sergio Japino: "Raffaella Carrà ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Scossa e triste davanti alla scomparsa della regina indiscussa della tv 💔 #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/vt41q6xBuM — Daniela Seclì (@DanielaSecli) July 5, 2021

Le cause della morte e l’incredulità di alcuni conoscenti

Per quel motivo, si era ritirata a vita privata sparendo un po’ dai riflettori. La donna si è sempre contraddistinta per la sua estrema umiltà, sta di fatto che pare abbia chiesto di essere seppellita in una bara molto semplice, fatta di legno tradizionale. Raffaella Carrà è morta lasciando un dolore immenso in amici, parenti e nipoti. Alcuni suoi ex colleghi sono intervenuti durante la puntata di Estate in diretta per dare il loro ultimo saluto alla donna.

Maurizio Costanzo ha detto di essere allibito da questa notizia, in quanto non sapeva neppure che la donna fosse malata. La Carrà, infatti, ha provato a tenere nascosta questa notizia. Tra i vari interventi, poi, c’è stato quello di cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è scoppiato in lacrime in diretta. Il cantante ha detto di aver sentito Raffaella solo un mese fa. La donna si complimentò con lui per il suo talento e lo esortò a non cambiare mai. Cristiano ha dovuto interrompere il collegamento a causa del troppo dolore.