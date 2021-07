Temptation Island: Tommaso al falò vuole rimettersi con Valentina, lei lo lascia in diretta tv (VIDEO)

Il falò di confronto fra Tommaso e Valentina

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Temptation Island. In quell’occasione il pubblico ha assistito al primo falò di confronto di questa edizione. Ovvero quello fra il 21enne Tommaso Eletti e la fidanzata 40enne Valentina Nulli Augusti. Un falò richiesto da lei dopo aver visionato diversi filmati che mostravano il ragazzo fare l’amore con la tentatrice Giulia Cerini.

Inoltre, i giovane in diverse occasioni ha baciato davanti le telecamere la tentatrice promettendole di realizzare delle vacanze insieme ed uscite romantiche una volta fuori da quel resort. Ovviamente tutto questo ha lasciato sbigottiti i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, un po’ meno lei che sembrava giustificarlo.

Il tradimento di Tommaso con la single Giulia

“Io sono entrato qua sicuro del nostro amore e del fatto che ti saresti comportata bene”, ha detto Tommaso Eletti a Valentina Nulli Augusti durante il loro falò di confronto a Temptation Island. “Vedendo il primo video però ho creduto che ti sei dimenticata di quanto sono malato“, ha continuato il 21enne.

Quando la 40enne le ha domandato se l’avesse tradita per per ripicca, il giovane ha detto immediatamente di no, appellandosi ad un sogno fatto la sera precedente. “Ho fatto un sogno che mi ha destabilizzato, ti ho visto con un braccio a metà. Significa che ho perso una parte di te, ho rosicato a vederti con il seno appoggiato al corpo di un tentatore“, ha riferito il giovane. (Continua dopo il video)

Tommaso vuole uscire con Valentina, lei lo lascia

Durante il falò di confronto Tommaso addirittura ha fatto una confessione choc: “Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale“. Tuttavia, il 21enne è tornato sui suoi passi commentando il tradimento ai danni di Valentina con la single: “Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso“.

Quindi la loro relazione sentimentale dopo un anno e sette mesi è giunta al capolinea? A quanto pare no, almeno per lui, perché quando il conduttore Filippo Bisciglia gli ha domandato se voleva uscire da solo, il ragazzo ha risposto di no e che avrebbe voluto uscire con la donna che ama. La 40enne, però, dopo essere stata svegliata dal padrone di casa che e ha detto: “Ma lo giustifichi perché lo ami o per il tuo fare materno?“, ha risposto che sarebbe uscita da sola. Ecco il video: