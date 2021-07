Temptation Island spoiler: un’altra coppia esce separata, ecco di chi si tratta (FOTO)

Ieri, lunedì 5 luglio, è andato in onda il secondo appuntamento con Temptation Island e in queste ore sono trapelati degli spoiler che riguardano una coppia. Valentina e Tommaso sono stati i primi a lasciare la trasmissione in modo anticipato ma, a quanto pare, non sono gli unici.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato una segnalazione sul web in cui ha annunciato che anche altri due ragazzi hanno terminato la loro esperienza da single. Scopriamo di chi si tratta.

Spoiler su Temptatioin Island

La puntata di ieri con il reality show incentrato sulle tentazioni è stata davvero molto avvincente. Sono stati molti i colpi di scena e gli eventi inaspettati. Tra di essi, naturalmente, c’è stato l’abbandono del programma da parte di Tommaso e Valentina. I due hanno generato molto sgomento, non solo per il fatto che lui abbia tradito la sua compagna, ma anche e soprattutto per la reazione di lei. Quest’ultima, invece di arrabbiarsi, ha impiegato tutto il tempo a disposizione al falò di confronto per giustificare alcuni suoi comportamenti.

Ad ogni modo, alla domanda fatidica di Filippo, la dama ha risposto di voler uscire dalla trasmissione da sola. Ebbene, questa non sembra essere l’unica coppia a concludere tale esperienza da single. Stando agli spoiler di Amedeo Venza, pare che alla lista si aggiungono anche Manuela e Stefano, altra coppia molto discussa di Temptation Island. I due, infatti, hanno scelto di prendere parte al programma per volere di lei.

Altra coppia lascia il programma da single

La dama ha scelto di cimentarsi in questa esperienza in quanto non è più sicura del suo amore. Dopo aver scoperto anche di alcuni tradimenti da parte di lui, la coppia si è separata. Attualmente, infatti, lei vive da sola e lui è tornato dai suoi genitori. Durante la loro esperienza a Temptation Island specie lei si è mostrata particolarmente insofferente e gli spoiler rivelano che ci saranno delle conseguenze.

Nello specifico, la situazione si complicherà ulteriormente in quanto la dama continuerà a parlare molto male del suo compagno e questo porterà il giovane ad allontanarsi sempre più. Ad ogni modo, c’è da dire che sul web c’è un gran numero di persone che ritiene che i due, in realtà, abbiano partecipato a questa esperienza già da single solo per avere un po’ di visibilità.