Fariba Tehrani prende le distanze dalla figlia: “Mi dissocio da Giulia Salemi”, il motivo

Fariba Tehrani si dissocia dalla figlia Giulia

Ad inizio settimana Fariba Tehrani ha deciso di intrattenere i suoi follower realizzando una lunga diretta su Instagram. In quell’occasione l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi 15 ha parlato del più e del meno. Una volta terminata, il video lo ha condiviso sul suo account quindi i seguaci hanno commentato quello che la donna ha detto durante la live.

Tra i vari utenti c’era una ragazza che ha rimproverato Fariba per aver preso le distanze dalla figlia Giulia Salemi e dai Prelemi in generale. “Non puoi dissociarti perché ti abbiamo sostenuta, come abbiamo fatto con tua figlia Giulia…Siamo una grande famiglia…”, ha scritto la fan. A quel punto la Tehrani ha replicato a quest’ultima facendole presente che non voleva dissociarsi dai Prelemi ma: “Grazie di avermi sostenuto…Non mi dissocio da voi, ma da mia figlia Giulia…”.

L’ex naufraga svela il perché della sua decisione

Dopo aver dichiarato su Instagram della sua volontà di dissociarsi dalla figlia, l’ex naufraga Fariba Tehrani ha voluto fare una precisazione. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha svelato ai follower la ragione per la quale ha preso le distanze da Giulia Salemi.

“Mi dissocio da lei perché facciamo cose completamente diverse…E ogni volta non è giusto che venga messa di mezzo nelle mie cose…”, ha fatto sapere la donna iraniana. A quel punto, a fan che prima l’aveva accusata ha dato ragione a Fariba condividendo in pieno la sua riflessione, scrivendo: “Anche su questo hai ragione…”.

Fariba Tehrani sorprende la figlia con un filtro Instagram

Durante la diretta su Instagram, Fariba Tehrani per apparire differente agli occhi dei follower ha deciso di utilizzare un filtro che le cambiasse il colore degli occhi. Un filtro che ha lasciato di sasso anche la figlia Giulia Salemi, la quale non si è risparmiata nel commentare in modo ironico l’iniziativa della donna che l’ha messa al mondo.

“Ma questi occhi azzurri? Sei unica Fariba…”, ha scritto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli e la madre ha replicato con uno smile.