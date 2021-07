Temptation Island, Stefano imbarazza Filippo Bisciglia con una domanda intima: “Tu come lo fai?” (VIDEO)

Stefano mette in imbarazzo Filippo Bisciglia: il motivo

In occasione del secondo appuntamento di Temptation Island, il conduttore Filippo Bisciglia sin da subito ha fatto incursione nel villaggio dei fidanzati. Infatti, l’ex gieffino ha fatto una comunicazione a Stefano, ovvero c’è da vedere un nuovo video riguardante la compagna Manuela. In poche parole il cestista viene a conoscenza che quest’ultima si è avvicinata parecchio al single Luciano, al punto di fargli una confidenza abbastanza privata.

Infatti, parlando del rapporto che ha col fidanzato, lei ha ammesso: “Mi passa la voglia di fare l’amore, la vedo una cosa sporca come la fa lui…una cosa meccanica”. Rimasto spiazzato da tali affermazioni Stefano si rivolge all’ex gieffino dicendogli: “Tu come lo fai”?. Ovviamente il padrone di casa ha fatto un sorriso per nascondere il forte imbarazzo. (Continua dopo il video)

La rabbia di Stefano per il comportamento di Manuela

Durante il falò Fiippo Bisciglia ha mostrato un video a Stefano, in esso il cestista vede la sua fidanzata avvicinarsi tanto al tentatore Luciano. Ovviamente quest’ultimo sembra essere intenzionato ad approfondire la conoscenza con Manuela. Lo sportivo è molto deluso dal comportamento della donna che ama ammettendo che questa è la prima volta che vede la sua donna avvicinarsi anche fisicamente ad un altro ragazzo.

Per tale ragione questo atteggiamento lo infastidisce parecchio. Poi recandosi nel resort dei fidanzati, Stefano si è confidato con i suoi compagni d’avventura parlando di Manuela. Ad un certo punto è sbottato così: “Questa è venuta qua per lasciarmi…mo si innamora”.

Manuela prova un certo interesse per il single Luciano

Stefano e Manuela hanno deciso di partecipare a Temptation Island per vedere lo stato di salute del loro rapporto. Infatti, la ragazza sta cercando di capire se è opportuno dare un’altra possibilità alla loro storia d’amore, intanto non si risparmia di ricevere le lusinghe e il corteggiamento da parte del tentatore Luciano.

La donna, infatti, parlando con le sue compagne d’avventura ha confidato di provare un certo interesse nei confronti del single in questione. Inoltre, lei stessa ha confidato al diretto interessato di trovarlo il più bello di tutti i tentatori presenti al villaggio, sia dal punto di vista estetico che caratteriale.