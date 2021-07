Chiara Ferragni e Fedez vanno al mare con la security, sul web scoppia il caos (FOTO)

In queste ore è sorta una polemica che riguarda Chiara Ferragni e Fedez e il fatto che siano andati al mare con la security. I due protagonisti si sono concessi una vacanza a Forte dei marmi e in molti, chiaramente, li hanno riconosciuti sulla spiaggia.

Questo, quindi, ha spinto la coppia a dover prendere delle misure di sicurezza piuttosto rigide. Il loro comportamento, però, ha sollevato qualche perplessità e qualche malcontento. Vediamo tutto nel dettaglio.

Chiara e Fedez con la security al mare

L’estate è, ormai, entrata a pieno regime e anche i gossip sui vari personaggi del mondo dello spettacolo si stanno diffondendo a macchia d’olio. A generare particolare sgomento in queste ore è un rumor che riguarda Chiara Ferragni e Fedez e il fatto che la coppia sia andata al mare con la security. I due piccioncini, infatti, sono andati in vacanza a Forte dei marmi insieme ai loro due figli. Sulla spiaggia, chiaramente, molte persone si sono avvicinate a loro per fare delle foto e per conoscerli.

Prevedendo quello che sarebbe pottuo9 accadere, dunque, la coppia ha deciso di presentarsi con la security sulla spiaggia. In molti hanno criticato il loro comportamento reputandolo davvero eccessivo. Ad ogni modo, non tutti la pensano allo stesso modo. L’influencer Amedeo Venza ha voluto difendere i due protagonisti criticando, invece il comportamento dei fan sfegatati. (Continua dopo la foto)

Bufera sulla Ferragni

Secondo il suo punto di vista, infatti, è davvero assurdo che certe persone siano così invadenti quando si trovano di fronte dei personaggi pubblici. Anche loro, dopotutto, sono persone normali che vorrebbero godersi qualche momento di relax in famiglia. Per tale ragione, Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto benissimo ad andare al mare con la security in quanto non è giustificabile che alcuni dei presenti sulla spiaggia si avvicinino a loro e li guardino come se fossero dei fenomeni da baraccone.

Nel frattempo, è sorta anche un’altra polemica sul web. Un’amica di Chiara è andata a Palermo con l’influencer Imen Jane e si è resa protagonista di episodi alquanto incresciosi. Essendo amica della Ferragni, però, anche quest’ultima è stata tirata nel polverone semplicemente per effetto osmosi. Sulla vicenda, dunque, è intervenuto Fedez, il quale ha difeso sua moglie ed ha detto che la donna non può essere responsabile per il comportamento di altre persone.