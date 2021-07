Alessia Cammarota, ex Uomini e Donne, insultata sul web: “Che vita noiosa…” Lei sbotta (VIDEO)

Alessia Cammarota è stata tra le protagoniste più discusse di Uomini e Donne e, di recente, è finita al centro di un polverone in quanto è stata insultata da alcuni utenti del web. La dama è attualmente sposata con Aldo, ex tronista del talk show pomeridiano, con il quale ha avuto due bambini.

Tra le sue Instagram Stories la protagonista è molto attiva e condivide i momenti più interessanti delle sue giornate. Ad ogni modo, diverse persone l’hanno attaccata definendola un po’ troppo noiosa. Lei ha replicato in modo piuttosto pungente. Vediamo cosa è successo.

Perché Alessia è stata insultata

In queste ore, Alessia Cammarota è stata insultata sul web. La ragazza è solita condividere con i fan degli sprazzi delle sue giornate. Tra mattinate dedicate alla pulizia della casa, alla cura dei suoi figli e ai momenti romantici con suo marito, la giovane conduce una vita estremamente normale. Alcuni utenti, però, non sembrano apprezzare i contenuti che lei porta sui social. Per tale ragione, hanno manifestato la volontà di attaccarla definendo i suoi post davvero noiosi.

All’ennesimo messaggio di questo tipo, la dama ha perso la pazienza ed ha sbottato contro queste persone. Nello specifico, ha detto che la sua è una vita semplicissima, che conducono molte donne e che lei si è scelta e ama follemente. Per tale ragione, tutte quelle persone che desidererebbero vedere altri contenuti, possono tranquillamente togliere il segui e concentrarsi su altre persone.

La replica della Cammarota

Nel corso del suo sfogo, Alessia Cammarota ha ha esortato tutte le persone che l’hanno insultata sul web a non seguirla più e a sognare con le vite più eccitanti di altri utenti. Lei è felicissima così come vive. In seguito, poi, si è aperta anche un’altra polemica che riguarda le faccende domestiche. C’è, infatti, chi l’ha criticata per stare sempre a pulire il suo appartamento nonostante abbia una donna delle pulizie che le dà una mano.

Ebbene, a tal proposito, la dama ha detto di aver lavorato sodo insieme a suo marito per potersi permettere tutto ciò che ha, pertanto, sente il dovere e la responsabilità di occuparsene. Anche se c’è chi l’aiuta in casa, infatti, la protagonista ritiene comunque occuparsi in prima persona delle faccende. Tra i vari contenuti su IG, infatti, non mancano video in cui dà consigli sulla pulizia della casa e mostra la sua routine quotidiana.