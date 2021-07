Temptation Island, anticipazioni terza puntata, 12 luglio: falò di confronto per Claudia e Ste (VIDEO)

Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, la quale andrà in onda lunedì 12 luglio rivelano che ci sarà un altro inatteso falò di confronto anticipato. Nello specifico, infatti, vedremo che anche Claudia e Ste arriveranno alla resa dei conti.

Dopo l’abbandono di Tommaso e Valentina, dunque, pare che la prossima coppia a scontrarsi in un duro faccia a faccia sia proprio quella dei due promessi sposi. Vediamo nel dettaglio cosa è trapelato.

Secondo falò nella terza puntata di Temptation Island

Se la scorsa puntata di Temptation Island è stata parecchio movimentata, la terza non sarà sicuramente da meno. Le anticipazioni, infatti, rivelano che un’altra coppia giungerà alla resa dei conti. Ad affrontarsi al falò saranno Claudia e Ste. I due stanno insieme da più di quattro anni e lo scorso 1° agosto sarebbero dovuti convolare a nozze. A causa della pandemia, però, sono stati costretti a rimandare. Questo slittamento, però, pare abbia portato alla luce dei problemi di coppia molto gravi.

Durante la permanenza nel villaggio, infatti, soprattutto la dama ha messo in evidenza delle questioni piuttosto profonde. Nel dettaglio, ha detto di non essere più sicura di voler sposare il suo compagno in quanto non sa se lo ama ancora oppure no. Il giovane è rimasto spiazzato dinanzi queste confessioni, le quali non erano mai state fatte prima d’ora. Pertanto, è molto probabile che a chiedere il confronto sia stato proprio lui. (Clicca qui per il video)

Le altre anticipazioni sul 12 luglio

Dalle anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, inoltre, è trapelato che la dama dirà al suo compagno di essere giunta ad una decisione. Cosa avrà voluto dire con queste parole? Forse ha scelto di chiudere per sempre ogni tipo di rapporto con lui? Ricordiamo che i due si dovrebbero sposare il prossimo mese. Ad ogni modo, considerando come stiano andando le cose, pare proprio che l’evento sia a rischio.

Questo, però, non è tutto. Durante la puntata ci saranno anche altri colpi di scena. Altre coppie verranno messe a dura prova, tra cui quella formata da Manuela e Stefano. Recenti spoiler rivelano che anche loro sembrerebbero aver concluso nel modo peggiore la loro esperienza. Filippo Bisciglia ha concluso la puntata dicendo che ce ne saranno da vedere davvero delle belle, quindi, non ci resta che attendere per saperne di più.