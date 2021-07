Oroscopo 7 luglio 2021:giornata impegnativa per Leone, situazioni in sospeso per Sagittario

Le previsioni dell’oroscopo del 7 luglio denotano una giornata particolarmente impegnativa per alcuni segni. I Sagittario devono risolvere delle questioni in sospeso, mentre i Pesci non devono andare controcorrente.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I problemi relativi alla vita di coppia vanno superati con il dialogo. Se siete incerti sul vostro rapporto sentimentale, è giunto il tempo di parlarne in modo sincero, schietto e, soprattutto diplomatico. Sul lavoro, invece, e tempo di avanzare qualche pretesa in più punto le persone che vi circondano potrebbero approfittarsi della troppa eccessiva indulgenza.

Toro. L’amore non è esattamente tra le vostre priorità assolute in questo periodo. Spesso potreste trovarvi a dare luogo a sfoghi un po’ troppo accesi che non faranno altro che peggiorare ulteriormente il vostro stato d’animo. La soluzione in questi casi è di affrontare il problema partendo dalla radice senza girarci troppo attorno

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 7 luglio, la giornata odierna sarà decisamente più energica rispetto a quelle appena trascorse. A partire da oggi ci saranno dei miglioramenti dal punto di vista del vostro umore. Questo vi aiuterà moltissimo a superare delle piccole difficoltà che potrebbero presentarsi sul vostro cammino e ostacolare il vostro percorso.

Cancro. In questo periodo sono favoriti quelli che hanno intenzione di compiere scelte importanti. Se state pensando di stravolgere completamente la vostra vita, questo è il momento opportuno. Naturalmente, prima di compiere delle scelte affrettate, è necessario valutare i pro e i contro di ogni situazione.

Leone. Quella che sta per cominciare sarà una giornata particolarmente impegnativa per voi. Specie in campo professionale ci sono delle questioni da risolvere. La cosa fondamentale è mantenere la calma ed evitare di perdere la pazienza. Sul fronte sentimentale, invece, siete un po’ troppo distratti. Tornate sui vostri passi.

Vergine. In amore potrebbero presentarsi delle incertezze. Anche le relazioni più durature e più stabili potrebbero vivere una battuta d’arresto. Ad ogni modo, ricordate che la dove c’è amore c’è tutto. Quando c’è il sentimento ogni ostacolo potrà essere superato. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario essere un po’ più attenti e oculati.

Previsioni 7 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento decisivo per quanto riguarda le coppie. Se avete avuto una discussione di recente, è opportuno chiarire entro la giornata odierna. Oggi sarà possibile fare la pace, quindi, approfittate di questo momento perché a partire da domani la luna tornerà ad essere un po’ dissonante.

Scorpione. I nati sotto questo segno possono finalmente tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la sfera professionale. Se eravate in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare entro la giornata odierna. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, non dovete essere troppo precipitosi. Vivete giorno per giorno le cose che vi capiteranno.

Sagittario. L’oroscopo del 7 luglio denota una giornata un po’ burrascosa dal punto di vista dei sentimenti. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero risolte al più presto, pertanto, non temporeggia te punto anche in campo professionale vi sentite l’anello principale di una catena allo sbaraglio.

Capricorno. Spesso tenete a dare un po’ troppa importanza a quello che pensano gli altri punto in questo modo finite per comportarvi come gli altri vorrebbero che faceste e non come voi desiderate. Per tale ragione, a partire da oggi è opportuno pensare un po’ di più a voi stessi e a ciò che realmente desiderate dalla vita.

Acquario. Giornata importante per quanto riguarda i sentimenti. Le questioni in sospeso potranno essere risolte senza troppi problemi. Siete persone che tendono a perdere facilmente la pazienza, ma allo stesso tempo dimenticano i torti subiti. Gli altri potrebbero non fare altrettanto.

Pesci. Quando il mare è in burrasca è meglio non impelagarsi in situazioni troppo complesse. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e cercate di seguire di più il vostro cuore. Non andate controcorrente e seguite la direzione del vento. Opporvi, in questi casi, vi farà consumare solo tempo ed energie.