Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: “Le mie interviste sono un’umile costola di Carramba che sorpresa” (FOTO)

Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: polemiche sui social

Barbara D’Urso ha sollevato un polverone di polemiche anche con la notizia della morte di Raffaella Carrà. Tutto è nato da un post che Carmelita ha condiviso sul suo account personale Twitter.

In questo contenuto ha scritto: “Quanto ho imparato con ‘Carramba che sorpresa’… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di ‘Carramba’“. Un tweet condiviso nella serata di ieri 6 luglio, dopo che la stessa su Instagram aveva scritto delle frasi commoventi per la nota soubrette originaria di Bologna. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Carmelita insultata dal popolo del web: il motivo

Le parole di Barbara D’Urso non sono piaciute per nulle al popolo del web. Infatti, immediatamente dopo sono arrivati una pioggia di commenti sotto al post, alcuni anche molto offensivi nei confronti di Carmelita. Tra quelli che possono essere riportati c’è quello di un’internauta che ha scritto: “Con tutto il rispetto ma no, Raffaella Carrà non si paragona a niente e nessuno“; e un altro: “Mi viene da ridere.. è una barzelletta?”. (Continua dopo il post)

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ❤️ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Il ricordo di Barbara D’Urso su Raffaella Carrà

Qualche ora prima, Barbara D’Urso aveva condiviso anche un altro post sia su Instagram che su Twitter. In quel contenuto social Carmelita ha scritto: “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone #gliartistinonmuoionomai”.