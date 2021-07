Selvaggia Lucarelli critica Tommaso Zorzi, lui sbotta: “Una che nel torbido ci sguazza”

Tommaso Zorzi dispiaciuto per la morte di Raffaella Carrà

La morte di Raffaella Carrà avvenuta nel pomeriggio di lunedì ha sconvolto tutti, fan, colleghi e personaggi dello spettacolo e non. Anche il vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, una volta appresa la triste notizia ha manifestato tutto il suo dolore sui social. In una video condiviso sulle Stories su Instagram, il rampollo meneghino è apparso con le lacrime agli occhi.

Circostanza che ha scatenato le critiche da parte di Selvaggia Lucarelli. Ma l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 non è rimasto a guardare replicando così: “Ma mi rendo conto che per una che nel torbido ci sguazza, questa richiesta sia utopistica”. Poi ha invitato la blogger ad essere più chiara quando parla di lui.

La frecciata della blogger all’influencer milanese

Qualche ora fa Tommaso Zorzi è apparso molto dispiaciuto sui social per l’improvvisa morte di raffaella Carrà, icona della televisione italiana. Infatti, attraverso delle Stories su Instagram il rampollo milanese ha detto: “Sono veramente così colpito dalla scomparsa di Raffaella perché credo ci fosse ancora molto bisogno di lei in un mondo dove si era sempre battuta contro le discriminazioni. Sentirla venire meno è tosto. Sono profondamente dispiaciuto“.

Dopo tali parole, anche se non lo ha menzionato, la blogger Selvaggia Lucarelli sui suoi social ha scritto qualcosa che in tanti l’hanno letta come una chiara frecciata velenosa all’influencer. “Con quello che si fa il video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto”, ha scritto la giurata di Ballando con le Stelle.

Tommaso Zorzi affonda Selvaggia Lucarelli

Ma la replica di Tommaso Zorzi non è tardata ad arrivare che, tra le Stories di Instagram ha detto: “Il tuo ruolo da giornalista non ti legittima a sentenziare come io decida di esternare o meno le mie emozioni”. Ma non è finita qui, infatti il rampollo ha sottolineato anche di essere sempre stato un grande sostenitore di Raffaella Carrà: “Ho sempre esternato pubblicamente cosa rappresentasse per me la Carrà e ho ritenuto fosse di mio gusto anche questo ultimo personalissimo saluto”.

In conclusione il 26enne ha aspramente criticato Selvaggia Lucarelli: “La tua spasmodica voglia di far perpretare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il verbo ha francamente, sempre per mio gusto hai rotto. E dato che non mi segui nemmeno sui social non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia storia”.