Uomini e Donne torna in prima serata: la bizzarra scelta di Maria De Filippi,, ecco cosa vedremo presto

In queste ore sono sopraggiunte delle novità per quanto riguarda il talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Stando a quanto trapelato dai palinsesti Mediaset, infatti, pare proprio che Uomini e Donne tornerà in prima serata.

Tale programma è sempre andato in onda nella fascia quotidiana e pomeridiana. Nello specifico, a partire dalle ore 14:45 alle ore 16:00 circa. Solo per un breve periodo di tempo, però, il talk show è stato spostato anche alla sera. Ebbene, a quanto pare la storia si ripete.

Il ritorno di Uomini e Donne in prima serata

Ottime notizie per i fan di Uomini e Donne, i quali potranno finalmente assistere di nuovo a degli appuntamenti in prima serata. In particolare, infatti, a partire da mercoledì 14 luglio 2021 verranno mandate in onda le scelte del talk show della De Filippi. Si tratta di quegli appuntamenti serali che andarono in onda nel 2019 per quanto riguarda le parti conclusive dei troni di Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. La padrona di casa del programma, quindi, ha deciso di riproporre al suo pubblico questi momenti così emozionanti.

All’epoca, la decisione di dedicare delle puntate speciali alle scelte dei tronisti fu molto apprezzata dal pubblico da casa. Ad ogni modo, malgrado l’esperimento si rivelò un enorme successo, la padrona di casa non ha mai voluto più replicare questa iniziativa. La donna ha preferito, piuttosto, di riproporre tali contenuti nel periodo estivo, considerando la scarsità di programmi presenti su Canale 5.

Che fine hanno fatto i protagonisti di quelle scelte

In prima serata, dunque, a partire dal 14 luglio 2021, andrà in onda Uomini e Donne la scelta. Sono previsti un totale di cinque appuntamenti, i quali saranno in grado di coprire i mercoledì sera da metà luglio a metà agosto. Tra i protagonisti di queste scelte ci sono Teresa Langella, la quale scelse Andrea Dal Corso, che le disse di no. I due poi si ritrovarono e adesso stanno ancora insieme. Il secondo è Lorenzo Riccardi, il quale scelse Claudia Dionigi.

Subito dopo la fine del programma, i due andarono a convivere insieme e, attualmente, sono ancora felicemente fidanzati. Finale decisamente più triste per quanto riguarda Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. I due, infatti, dopo alcuni mesi di relazione con le loro rispettive scelte, interruppero ogni tipo di contatto. In questo momento, specie del secondo ci sono davvero poche informazioni su cosa stia facendo.