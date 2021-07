Elisabetta Gregoraci opinionista del GF Vip 6? “Non sono così monella”

Si lavora per il Grande Fratello Vip 6

Mancano ancora molti mesi dalla messa in onda della nuova edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip. Tuttavia, gli autori ed Alfonso Signorini lavorano incessantemente per creare un cast stellare. Al momento l’unica certezza sono le due nuove opinioniste, ovvero Adriana Volpe che ha detto addio a Ogni Mattina su TV8, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Le due vanno a sostituire gli uscenti Pupo e Antonella Elia. In futuro, però, il ruolo potrebbe essere ricoperto da Elisabetta Gregoraci? A dire qualcosa in merito ci ha pensato la stessa soubrette calabrese che al momento è impegnata alla conduzione di Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci da concorrente ad opinionista?

La sesta edizione del Grande Fratello Vip inizierà nel prossimo autunno come sempre in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Per il terzo anno consecutivo a condurre il reality show sarà ancora una volta Alfonso Signorini che in queste settimane sta decidendo insieme agli autori quali saranno i personaggi famosi che entreranno nella casa di Cinecittà.

Recentemente Elisabetta Gregoraci ha rilasciato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni. In quell’occasione l’ex moglie di Flavio Briatore ha parlato proprio del ruolo di opinionista a GF Vip. Questo programma ha portato grande fortuna alla 41enne calabrese che sta vivendo un’estate piena di impegni, tra cui Battiti Live.

Elisabetta Gregoraci rivela di non avere le corde per fare l’opinionista

Intervistata dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Elisabetta Gregoraci ha parlato di un suo possibile ritorno al Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Nonostante in tanti avrebbero piacere nel vederla come ospite fissa di Alfonso Signorini, la 41enne calabrese ha spiegato che quel ruolo non è proprio nelle sue corde.

“Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”, ha detto la donna alla rivista diretta da Aldo Vitali. Al momento il pubblico di Canale 5 dovrà ‘accontentarsi’ delle nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Burgarelli.