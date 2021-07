Giulia De Lellis ha un nuovo progetto: “Voglio fare la cantante” (VIDEO)

Giulia De Lellis dopo Uomini e Donne

Dopo la sua esperienza al Trono classico di Uomini e Donne con tanto di scelta da parte di Andrea Damante, Giulia De Lellis di strada ne ha fatta. Infatti, successivamente ha iniziato la sua carriera come influencer, poi ha partecipato al Grande Fratello Vip e presenziato in altre trasmissioni televisive.

Senza dimenticare che ha lanciato una linea di abbigliamento e accessori. In più, la 25enne laziale ha monopolizzato il mondo del gossip per un paio d’anni, grazie ad un libro di successo sulle corna ricevute dal suo ex fidanzato e ora è diventata una conduttrice su Discovery+ di Love Island Italia.

L’influencer vorrebbe fare la cantante

Nonostante la sua giovane età, Giulia De Lellis nel corso della sua carriera ha recitato nella pellicola “Genitori VS Influencer” e “Una Vita In Bianco”, ha condotto il format “Giortì” con Gemma Galgani e ora anche “Love Island Italia”. Ma non è finita qui, perché l’ex fidanzata di Andrea Damante ha un sogno nel cassetto e sta facendo di tutto per realizzarlo.

Intervistata dal magazine Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato di voler diventare una cantante. “Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo”, ha riferito l’influencer laziale. (Continua dopo il video)

Giulia De Lellis parla del tradimento subìto

Giulia De Lellis un paio di anni fa ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo primo libro e della pausa dopo anni sotto i riflettori. “È la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale, che però ho superato. Parla delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento. Adesso però in arrivo altre novità. Tante, belle, mie. Ma lo sapete, condividiamo molto. Non sapete però lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi. Sono più brava a raccontarvi del bello, a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre. Ma c’è tanto altro”, ha detto la 25enne.

Poi quest’ultima ha riferito anche che nonostante tutto posava, faceva il suo lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco. “Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in un posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto. Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca, tanto! Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto e sarà meraviglioso”, ha concluso la ragazza.