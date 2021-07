Tommaso, le prime dichiarazioni dopo Temptation Island: “Valentina doveva piangere!”

Le prime parole di Tommaso dopo il falò di confronto

Lunedì sera, in occasione della seconda puntata di Temptation Island il giovane Tommaso ha abbandonato da single il reality show delle tentazioni. Dopo il falò di confronto con la fidanzata, il 21 ha rilasciato un’intervista per il portale WittyTv.

In quell’occasione il ragazzo ha manifestato l’età che ha, ovvero che deve crescere molto. Tommaso ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie dove da una parte si è detto molto contento di aver chiuso con Valentina.

Dall’altra dispiaciuto di non averla vista piangere e soffrire per aver scoperto il tradimento in tv. “Sono contento di quello che ho fatto, meglio averlo capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti“. Ha dichiarato Tommaso riferendosi al tradimento con la single Giulia. “Dopo quello che ha visto doveva piangere, ma manco una lacrima le è caduta“, ha detto il ragazzo.

Per il 21enne Valentina doveva piangere alla scoperta del tradimento

Immediatamente dopo il falò di confronto andato in onda lunedì sera a Temptation Island, il 21enne Tommaso ha poi continuato a parlare della fidanzata Valentina, che di anni ne ha 19 più di lui. Il giovane ha detto di aver pianto i primi due giorni come un bambino, mentre secondo lui la donna che ama stava tranquilla.

“Mi sento liberato, sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita. Se fossi stato realmente innamorato non mi sarei comportato così con Giulia. Quello che è successo non sarebbe mai successo. Se è successo è perché mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Sono contento, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Non voglio più saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei”, ha tuonato l’ex partecipante del reality show condotto da Filippo Bisciglia.

Tommaso parla del tradimento ai danni di Valentina

Ma lo sfogo di Tommaso raccolto da Witty Tv, la piattaforma web gestita dalla Fascino PGT di Maria De Filippi non è terminato qui. Infatti, a caldo il 21enne ha riferito anche: “Io mi sarei aspettato che fosse stata un po’ più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male”.