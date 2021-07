Pierpaolo Pretelli rifutato dallo show condotto da Elisabetta Gregoraci: “Un pregiudizio da chi viene dalla tv…”

Battiti Live in onda su Italia 1

La nuova edizione di Battiti Live è ponta per andare in onda su Italia 1 per tutta l’estate, tuttavia lo show musicale realizzato in Puglia e in collaborazione con Radio Norba è già stato in parte registrato. Quest’anno a nello show c’erano quasi tutti visto che nelle ultime settimane molti artisti hanno lanciato delle hit estive.

Tuttavia, sul palcoscenico del programma condotto ancora una volta da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri mancava il pezzo di Pierpaolo Pretelli. In una recente intervista rilasciata al magazine Chi, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha svelato per quale regione non lo vedremo a Battiti Live 2021.

L’ex Velino spiega perché non è a Battiti Live

Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha svelato il perché non è presente a Battiti Live 2021 con la sua hit estiva. “Se andrò a presentare il brano nel suo programma? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo. Io a Tale e Quale Show? Mi piacerebbe, aspettiamo di sentire cosa dice Carlo Conti”, ha fatto sapere il fidanzato di Giulia Salemi.

Una giustificazione che fa storcere il naso ai lettori della rivista visto che qualcosa non quadra. Infatti, nello show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è presente anche Giacomo Urtis con il suo singolo estivo ‘Gossip’, anch’esso inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.

La famiglia di Pierpaolo Pretelli e il loro rapporto con Giulia Salemi

In questi mesi, ovvero durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello vip 5 ma anche fuori, i familiari di Pierpaolo Pretelli hanno fatto qualche gaffe di troppo nei confronti di Giulia Salemi. La madre del 30enne lucano quando lui era nella casa di Cinecittà gli consigliò di viversi quell’avventura da single e di far vedere le sue doti artistiche. Il fratello Giulio invece disse di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer italo-persiana.

Ora sembra che la situazione sia migliorata di parecchio anche se la scorsa settimana il padre di Pier ha fatto dei complimenti alla conduttrice di Battiti Live. “Hanno accettato la mia storia. Quest’estate faremo un salto a Maratea per far conoscere meglio Giulia ai miei genitori e ai miei nonni. C’è una bella armonia anche dal quel punto di vista. Devo dire che sono molto più sereno”, ha detto l’ex Velino.