Jessica Antonini è convinta che Davide Lorusso sia gay: “Le foto che mandava a delle persone…” (VIDEO)

Le pesanti insinuazioni di Jessica Antonini su Lorusso

Qualche settimana fa, intervistata dal periodico Nuovo l’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini ha sollevato un polverone mediatico. Nello specifico, l’ex volto del trono classico ha confessato che secondo lei l’ex fidanzato Davide Lorusso, scelto nel dating show di Maria De Filippi, sarebbe omosessuale.

“Lui è gay, ma ancora non lo sa“, ha tuonato la giovane. Successivamente, ina serie di Stories condivise su Instagram la Antonini ha anche spiegato per quale regione non è sicura che la sua scelta non sia etero.

La replica dell’ex corteggiatore di U&D

Dopo le pesanti insinuazioni che Jessica Antonini ha fatto sul magazine Nuovo, il suo ex Davide Lorusso ha rilasciato delle dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine. In quell’occasione l’ex corteggiatore del Trono classico ha spiegato che con l’ex tronista le cose non andavano più bene già da tempo.

Tuttavia, il ragazzo non ha nemmeno menzionato le dichiarazioni della sua ex sul suo orientamento sessuale. Ora però lei è tornata a parlare e sembra che non abbia cambiato idea in tal senso.

Jessica Antonini torna all’attacco su Davide Lorusso

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo Tv è contenuta un’intervista inedita a Jessica Antonini. In essa, la ragazza ha confermato il suo pensiero sui gusti del suo ex fidanzato Davide Lorusso. Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne questa volta ha fornito altri dettagli, come le foto poco carine che il giovane mandava a delle persone.

“Davide Lorusso è un poveretto che mi ha sottovalutata. Grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un avvertimento. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male”, ha dichiarato l’ex volto del Trono classico.