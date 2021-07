Botta e risposta piccato tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli: lui fa una gaffe grammaticale e lei sbotta (VIDEO)

In queste ore è in atto una vera e propria querelle sui social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli. Tutto è cominciato nel momento in cui la giornalista ha accusato l’influencer di aver finto di commuoversi per la scomparsa di Raffaella Carrà.

Da quel momento in poi è partita una diatriba a colpi di stoccate e attacchi via social senza fine. Nelle ultime ore, poi, ci sono state altre evoluzioni, in quanto la Lucarelli ha posto in evidenza alcuni errori grammaticali commessi da lui. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le altre accuse di Selvaggia Lucarelli

Dopo gli attacchi di Selvaggia Lucarelli contro Tommaso Zorzi, quest’ultimo ha replicato in modo piccato. Il giovane ha detto che ognuno è libero di manifestare il proprio dolore come meglio crede. Lui si è sentito di fare il suo ultimo saluto a Raffaella Carrà in quel modo, pertanto, nessuno può permettersi di sentenziare su questo. Dopo questo sfogo, però, la giornalista è nuovamente intervenuta per mettere in evidenza alcuni errori grammaticali commessi dal ragazzo.

Nello specifico, si è aperta una querelle sul verbo “perpetrare”, che secondo Selvaggia è stato adoperato in modo improprio. La donna, infatti, ha accusato il giovane di avere una laurea fasulla e di basso livello se poi fa degli errori grammaticali così gravi. Successivamente, poi, la dama ha posto l’accento anche su un’altra gaffe che fa capo al verbo sentenziare. Esso, infatti, quando viene usato deve essere necessariamente seguito dalla preposizione “su”. (Continua dopo la foto)

L’ultima replica di Tommaso Zorzi

Dinanzi questa ennesima replica da parte di Selvaggia Lucarelli, Tommaso Zorzi ha deciso di rispondere ancora e di mettere un punto alla vicenda. L’influencer, infatti, ha riportato la definizione del vocabolario Treccani asserendo di non aver affatto sbagliato ad adoperare il verbo “perpetrare”. In seguito, poi, ha specificato di non avere nessuna intenzione di continuare a parlare della vicenda finendo per cadere nel tranello della giornalista.

Secondo il punto di vista del vincitore del GF Vip 5, infatti, la dama provoca in modo pungente e petulante spingendo le persone ad insultarla. A quel punto, allora, lei si diverte a sporgere denunce e a passare da vittima sui social. Ebbene, questo è un tranello in cui Tommaso non vuol cadere, pertanto, ha dichiarato di voler chiudere qui la vicenda e di non menzionare mai più Selvaggia tra le sue Stories.