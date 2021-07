Pierpaolo Pretelli beccato senza Giulia Salemi: Rosica parla di ‘donna misteriosa’ (FOTO)

Pierpaolo Pretelli pizzicato con un’altra che non è Giulia

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 e da qual momento non si sono più lasciati. L’influencer italo-persiana e l’ex Velino di Striscia la Notizia continuano a far parlare di loro, non solo per l’ultimo singolo estivo che ha lanciato il 30enne, ma anche per alcune segnalazioni social.

Recentemente, ad esempio, ne ha riportata una Alessandro Rosica che, attraverso il suo account Instagram ha postato uno scatto che mostra l’ex gieffino in un locale della Capitale ma senza la sua dolce metà. Fin qui nulla di strano se non fosse che con lui ci fosse un’altra donna.

La segnalazione di Alessandro Rosica

Nello specifico, l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli in qualche ora fa è stato pizzicato in un noto locale di Roma, ma in questo caso l’ex Velino di Striscia la Notizia non era accompagnato dalla sua fidanzata Giulia Salemi.

C’è da sottolineare che i due ragazzi vivono in città diverse. Il 30enne lucano abita nella Capitale mentre l’influencer italo-persiana vive a Milano e non sempre trascorrono del tempo insieme. Resta il fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, in questa segnalazione social riportata da Alessandro Rosica, è stato pizzicato in compagnia di un’altra ragazza. L’espero di gossip su Instagram ha detto che i due si scambiavano un tenero saluto.

Pierpaolo Pretelli a Roma insieme ad un’amica ?

“Pretelli con una donna misteriosa. Giulia Salemi dove sei?”, ha scritto l’esperto di gossip sul suo account social sui social, riportando tale segnalazione a tutti coloro che lo seguono. Nonostante ciò, dato che i due ex gieffini hanno più volte detto e ammesso di essere innamorati alla follia. Quindi, con molta probabilità la ragazza vista in quel locale potrebbe essere solo una cara amica che il 30enne lucano ha salutato calorosamente, dopo averla incontrata.

Ovviamente in tanti aspettano la replica dell’ex Velino di Striscia la Notizia che faccia chiarezza su questa segnalazione riportata da Alessandro Rosica. Nel frattempo, il fratello maggiore di Giulio si sta godendo il successo del suo nuovo singolo “L’estate più calda”.