Alessia Marcuzzi scoop, lascia Mediaset per andare in Rai? “Programma top secret” (FOTO)

Lo scoop su Alessia Marcuzzi che ha deciso di punto in bianco di lasciare Mediaset sta impazzando sul web e, in queste ore, pare che il motivo di questo abbandono sia legato alla Rai. Nello specifico, infatti, la conduttrice potrebbe aver dovuto lasciare la rete del Biscione per andare in quella di Viale Mazzini.

Questa, però, non è l’unica novità trapelata in questo senso. La donna, infatti, sembrerebbe anche essere impegnata nella lavorazione di un programma tutto nuovo che dovrebbe andare in onda su Discovery+. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il programma top secret di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi passerà davvero da Mediaset alla Rai? Questa è la domanda che, al momento, si stanno ponendo tutti i suoi fan. Da quando la dama ha annunciato le sue dimissioni, infatti, in molti hanno cominciato a chiedersi quali potessero essere i motivi celati dietro questa scelta piuttosto inaspettata. Ebbene, stando a quanto emerso sembrerebbe proprio che la protagonista stia lavorando ad un nuovo progetto. Esso dovrebbe andare in onda su Discovery+.

Per il momento, però, sembra che tra la Marcuzzi e il direttore della rete in questione ci sia stata solo una chiacchierata, dalla quale non sembrerebbe essere stato stipulato ancora nessun contratto ufficiale. Inoltre, ci sono anche scarse notizie per quanto riguarda la tipologia di trasmissione in questione. L’influencer Amedeo Venza si è limitato a dire che potrebbe trattarsi di un programma “top secret”. (Continua dopo la foto)

Passaggio da Mediaset a Rai in vista?

Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che riguarda l’ex conduttrice de Le Iene. Alessia Marcuzzi potrebbe anche essere in trattativa per passare da Mediaset alla Rai. Voci interne all’azienda di viale Mazzini, infatti, hanno divulgato questa indiscrezione. Anche su tale argomento, però, non ci sono ancora troppi aggiornamenti. Per il momento, infatti, la bocca della Marcuzzi è serratissima.

La donna si è semplicemente limitata ad annunciare il suo licenziamento, almeno temporaneo. In questi giorni, infatti, si sta molto dedicando ai suoi affetti e alla sua famiglia. Dalle sue Instagram Stories e post trapelano foto e video che immortalano semplicemente sprazzi di vita quotidiana e privata. Attualmente, la conduttrice si trova in Puglia con la famiglia per godersi un po’ di sano e meritato relax. Non ci resta che attendere per sapere come evolverà la vicenda.