Alessio Ceniccola svela retroscena su Uomini e Donne: come andò il provino, rapporti con lo staff e altro (FOTO)

In queste ore, Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha risposto a delle domande dei fan di Instagram. Tra i vari argomenti trattati, naturalmente, il giovane non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza nel talk show.

Il protagonista ha detto di essersi trovato molto bene nel contesto. In seguito ha spiegato quali sono stati i rapporti con i membri della produzione e molto altro. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che ha confessato.

Le confessioni di Alessio su Uomini e Donne

Nel corso di un botta e risposta con i fan, Alessio Ceniccola ha fatto delle rivelazioni su Uomini e Donne. Tra le prime domande c’è stato chi gli ha domandato se accetterebbe il trono nel caso in cui fosse single. Dinanzi questa domanda, però, Alessio ha detto di non sapere come rispondere. Secondo il suo punto di vista, infatti, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, pertanto, la domanda non ha motivo di esistere. Successivamente, poi, ha toccato anche altri punti.

In particolare, un utente gli ha chiesto di svelare quali siano stati i suoi rapporti con la produzione e la regia. L’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi ha ammesso di aver legato moltissimo con tutto lo staff. I vari protagonisti sono stati in grado di metterlo a suo agio e farlo sentire a casa. Ad ogni modo, al di là di questi legami, il programma gli ha dato anche la possibilità di conoscere due ragazze stupende, stiamo parlando di Martina Grado e Vanessa Spoto.

Ceniccola parla del provino e di alcuni progetti futuri

Entrambe, poi, sono state le rispettive scelte di Giacomo e Massimiliano. Con queste due coppie, infatti, Alessio e Samantha hanno legato davvero parecchio. Tra le varie domande, poi, Alessio Ceniccola ha parlato anche del suo primo provino. In tale occasione si trovò molto a suo agio grazie ai membri della produzione. Inoltre, considerando come sia andata a finire, il ragazzo è molto felice di essersi cimentato in quest0avventura.

Il fidanzato di Samantha ha parlato anche della sua vita privata. In particolare, ha detto che attualmente sta lavorando a dei nuovi progetti personali che spera vivamente di realizzare. Per tale motivo, ha un po’ smesso di lavorare con il padre. Il giovane, poi, ha parlato anche della sua esperienza con il Covid ed ha detto di essersela cavata piuttosto bene in quanto non ha avuto febbre, ma ha avuto solo perdita di olfatto e gusto.