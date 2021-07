Arisa ha rifiutato 200 mila euro pur di rimane ad Amici: il no a Pechino Express

Arisa rimane ad Amici di Maria De Filippi

Nelle ultime ore è arrivata la conferma: Arisa a settembre per il secondo anno consecutivo tornerà dietro il bancone di Amici in qualità di professoressa di canto. A rendere nota la notizia ci ha pensato il nuovo numero di Chi.

Nel magazine diretto da Alfonso Signorini c’è specificato come Rosalba Pippa abbia addirittura rifiutato un’offerta da capogiro che le era stata fatta da Sky. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe accaduto.

Rosalba Pippa avrebbe rifiutato 200 mila per fare Pechino Express

Stando alle Chicche di Gossip del del periodico della Mondadori, sembra che la produzione di Pechino Express (ora passata a Sky dopo anni su Rai Due) avrebbe offerto alla nota cantante ben 200 mila euro per partecipare come concorrente.

Cifra che, qualora avesse accettato, le avrebbe impedito di tornare nel talent show di Maria De Filippi. “Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express (si parla di 200 mila euro). Il tutto per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale“, si legge sulla nota rivista.

Le dichiarazioni di Arisa e Lorella Cuccarisni su Maria De Filippi

Qualche mese fa, precisamente lo scorso dicembre Arisa ha rilasciato un’intervista nella quale si è espressa su Maria De Filippi, sua attuale datrice di lavoro. “La stimo e la rispetto perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto“, ha detto Rosalba Pippa sulla professionista pavese.

Oltre alla cantante, pare che nella 21esima edizione di Amici vedremo di nuovo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Anna Pettinelli. L’unica che ancora non avrebbe accettato sarebbe Lorella Cuccarini che, con molta probabilità, aspetta un’altra offerta. “Per me Amici è stata una rinascita. Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”, ha dichiarato l’ex padrona di casa de La vita in diretta a Verissimo di Silvia Toffanin.