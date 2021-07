GF Vip: Stefania Orlando fa arrabbiare Adriana Volpe: “L’ha fatta passare come seconda scelta”

La nuova edizione del GF Vip prende forma

Mancano ancora alcuni messi dalla messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, per il terzo anno consecutivo sarà guidato dal giornalista Alfonso Signorini. Il direttore del magazine a settembre avrà al suo fianco una nuova coppia di opinioniste. Infatti, dopo l’addio di Pupo e Antonella Elia nello studio di Cinecittà il pubblico di Canale 5 vedrà Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Proprio quest’ultima lo scorso giugno ha salutato Tv8 dove l’ultimo anno ha condotto Ogni Mattina. Ma nelle ultime si è fatto avanti un’indiscrezione che riguarda l’ex moglie di Roberto Parli e Stefania Orlando, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Adriana Volpe sarebbe arrabbiata con la Orlando: lo scoop di Dagospia

Stando alle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex gieffina, a quanto pare Alfonso Signorini inizialmente era orientato su Stefania Orlando come opinionista del Grande Fratello Vip 6. Ricordiamo che la moglie di Simone Gianlorenzi è stata una delle protagoniste assolute della passata stagione del reality show, arrivando terza. Nell’intervista rilasciata al periodico Oggi, la conduttrice romana ha riferito di aver declinato l’offerta di intraprendere altre strade. Infatti la donna farà parte dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show, il format musicale condotto da Carlo Conti.

Secondo le dichiarazioni del giornalista Giuseppe Candela, Adriana Volpe non avrebbe gradito per nulla le parole della collega e sembra sia rimasta abbastanza delusa. La ragione? Stando al portale Dagospia l’ex gieffina non vuole essere considerata come una seconda scelta. “Stefania Orlando ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe “passata come seconda scelta”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

La precisazione di Stefania Orlando

Nel frattempo Stefania Orlando, dopo aver comunicato a tutti di aver rifiutato il ruolo di opinionista per la sesta edizione del GF Vip, ha fatto delle precisazioni su Instagram riferendo di non aver mai detto no ad Alfonso Signorini, ma semplicemente di aver preso altri impegni professionali con la concorrenza.

“Mettiamo in chiaro una cosa… lo dico perché mi piace essere corretta: io non ho mai rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Io e Alfonso ne abbiamo parlato: c’è stata una proposta, ne abbiamo discusso… non sono coincisi i tempi. Nel frattempo ho preso altri impegni, quindi la cosa non è andata a buon fine, ma io non ho mai detto “no”, non ho mai rifiutato una proposta di Alfonso al quale io devo davvero tanto, forse tutto di questa mia rinnovata popolarità. Quindi non mi mettete in bocca parole che io non ho detto. Non c’è nessuno che sostituisca me sulla poltrona da opinionista del Grande Fratello… c’è stato un bel discorso tra me e Alfonso, che poi alla fine non è andato a buon fine. Grazie a tutti”, ha scritto l’ex gieffina sui social.