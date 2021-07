Sara Shaimi, ex Uomini e Donne, ha sempre tradito Sonny con un ragazzo misterioso? Lei sbotta furiosa (VIDEO)

In queste ore, l’ex dama di Uomini e Donne Sara Shaimi è finita al centro di un polverone mediatico molto consistente secondo cui avrebbe tradito Sonny. Nel dettaglio, alcune persone hanno dichiarato di averla vista in compagnia di un uomo misterioso.

Alcune presunte sue conoscenti hanno addirittura rivelato che i due sarebbero degli “amici speciali” da quando lei era all’interno del talk show pomeridiano. Dinanzi l’ennesima accusa in tal senso, la dama ha deciso di reagire.

Le accuse contro Sara Shaimi e la replica di lei

Sara Shaimi è stata accusata di aver tradito Sonny sin da quanto era nel programma Uomini e Donne. Diversi utenti hanno divulgato numerose segnalazioni volte ad insinuare che la protagonista si veda in gran segreto con un uomo misterioso. Dinanzi l’ennesimo messaggio, poi, la dama ha deciso di intervenire sui social per chiarire, una volta per tutte, la vicenda. Sara ha esordito dicendo di non doversi assolutamente giustificare con nessuno, tuttavia, giunta a questo punto sente il bisogno di esprimere qualche considerazione.

La giovane, allora, ha specificato che la sera del presunto avvistamento lei era a casa in quanto distrutta da un’estenuante giornata di lavoro. La Shaimi, infatti, fa di professione la hostess di volo e questo la spinge ad avere degli orari piuttosto bizzarri. Proprio per tale ragione, la sera incriminata lei aveva un “alibi”. A conferma delle sue dichiarazioni ci sono anche delle IG Stories registrate proprio in quel momento. (Continua dopo il video)

L’esasperazione dell’ex tronista di Uomini e Donne

Con queste parole, dunque, Sara Shaimi ha negato categoricamente di aver tradito Sonny. Ad ogni modo, la cosa che più non tollera è la cattiveria di certe persone, che si ostinano a farla passare per ciò che non è. Questa, infatti, non è la prima volta che viene diffuso un simile gossip sui social. Anche in una precedente occasione alla dama fu associato il flirt con un ragazzo, che poi si è rivelato essere il fidanzato della sua amica.

Insomma, Sara si è mostrata davvero furiosa ed ha esortato tutte queste persone, che evidentemente non hanno nulla a cui pensare, a smetterla di intromettersi nella sua vita. Per quanto riguarda Sonny, invece, il ragazzo non si è ancora espresso sulla vicenda. Ricordiamo che i due si erano lasciati un po’ di tempo fa, poi si sono riconciliati.