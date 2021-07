Uomini e Donne, ex coppia del trono over al capolinea: l’inaspettato annuncio di Stefania e Alessandro (FOTO)

In queste ore, un’ex coppia del trono over di Uomini e Donne si è detta addio. I protagonisti di questa vicenda sono Stefania Montù e Alessandro Bizzato. La coppia era tornata nel programma per raccontare i dettagli della loro storia.

Purtroppo, però, da un po’ di settimane qualcosa è andato storto e i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. A dare il triste annuncio è stata la Montù, la quale ha fatto delle confessioni davvero inaspettate.

I motivi della rottura dell’ex coppia del trono over di Uomini e Donne

Stefania Montù ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato ai fan la sua separazione da Alessandro Bizzato. I due si sono conosciuti all’interno del parterre del trono over di Uomini e Donne e si sono subito scelti. Poco prima della chiusura di stagione del programma, i due protagonisti sono tornati nel programma per raccontare le evoluzioni della loro storia d’amore. In tale occasione, i due avevano raccontato di trovarsi piuttosto bene e sembravano davvero affiatati.

Improvvisamente, però, come un fulmine a ciel sereno è sopraggiunta la notizia della loro separazione. A causare la rottura pare sia stata anche un’esperienza lavorativa di lui. Quest’ultimo, infatti, si è dovuto trasferire a Riccione per lavoro. Da quel momento in poi, però il loro rapporto è cambiato. Il giovane ha smesso di farsi sentire, adducendo come motivazione il fatto che si fosse rotto il suo cellulare.

L’annuncio di Stefania

Il 19 giugno, poi, è stato anche il compleanno di lui, ma il cavaliere ha preferito trascorrere l’intera giornata in compagnia dei nuovi amici conosciuti al lavoro. Alessandro non ha minimamente preso in considerazione la sua compagna. All’ennesima richiesta di chiarimento mancata, quindi, Stefania ha deciso di chiudere tutti i rapporti. Dallo scorso 22 giugno, dunque, l’ex coppia nata al trono over di Uomini e Donne ha smesso di frequentarsi.

A dare questa notizia è stata la dama attraverso un post su Instagram. Altri dettagli in merito all’accaduto, poi, sono stati aggiunti nel corso di un’intervista. La donna è apparsa piuttosto delusa e amareggiata per quanto accaduto. Allo stesso tempo, però, on ha nessuna intenzione di abbattersi e di darsi per vinta. Continuerà, infatti, ad andare avanti con la sua vita comportandosi come se nulla fosse.