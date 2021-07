Grande Fratello Vip 6: annunciata la data dell’inizio

Si lavora per il Grande Fratello Vip 6

Ebbene sì, è tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Infatti, nonostante siamo in piena estate il conduttore e gli autori sono a lavoro per realizzare un ottimo prodotto. Senza ombra di dubbio il GF Vip è il reality show più atteso di tutta la stagione televisiva, soprattutto, come l’anno scorso, ha registrato degli ottimi numeri dal punto di vista dell’Auditel.

Alla guida del programma, per il terzo anno consecutivo ci sarà Alfonso Signorini che alcune settimane fa, ha rivelato l’identità delle due opinioniste che lo affiancheranno. Infatti in questa nuova avventura col direttore del magazine Chi ci saranno l’ex gieffina Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Le due donne vanno a sostituire Pupo e Antonella Elia.

Svelata la data d’inizio del reality show di Canale 5

La sesta edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via dunque il 13 settembre sempre in prima serata su Canale 5. Al momento, però, il cast ancora del tutto top secret, ma che si farà sicuramente sognare e divertire il pubblico della rete ammiraglia. Ad oggi in rete sono circolati numerosi nomi, ma si stratta solo di supposizioni di chi potrebbe varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Delle possibili concorrenti potrebbero essere: Miriana Trevisan, Pamela Prati, Katia Ricciarelli, Barbara Bouchet, Gabriel Garko e Gaia Zorzi, sorella di Tommaso nonché vincitore della quinta edizione.

Il doppio appuntamento settimanale con il GF Vip 6

Quindi, da lunedì 13 settembre 2021 prende il via la sesta edizione del GF Vip e sono previsti 21 appuntamenti ma non ci sono ancora dettagli sulla finale del reality show, proprio perché quest’ultimo come l’anno passato, potrebbe subire ulteriori variazioni ed essere prolungato in base agli ascolti che registra di puntata in puntata.

In più, tra le tante novità annunciate sulla nuova stagione, è il doppio appuntamento durante la settimana. Infatti il programma andrà in onda sia il lunedì che il venerdì, con degli speciali. A questo punto il pubblico di Canale 5 dovrà attendere la puntata d’esordio che, tranne imprevisti dell’ultimo minuto, è fissata per l’inizio di settembre.