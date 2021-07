Isola dei Famosi addio: Mediaset vuole sostituirla con un altro reality show

L’Isola dei Famosi messo da parte? L’indiscrezione

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi che si è conclusa un mese fa con la vittoria di Awed ha deluso le aspettative di Mediaset. Infatti, nonostante il cambio di conduzione da Alessia Marcuzzi, che tra l’altro ha lasciato l’azienda, a Ilary Blasi non ha portato nessuna miglioria dal punto di vista degli ascolti.

Nelle ultime ore, però, è emerso che tale reality show potrebbe andare in pensione e sostituito da un altro programma. A riportare tale informazione ci ha pensato Dagospia che, dopo aver evidenziato che il reality sarebbe stato confermato per la prossima stagione, nei mesi futuri potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Andiamo a vedere nel dettaglio le nuove prospettive.

L’Isola dei famosi potrebbe cedere il posto a La Talpa

Gli ascolti deludenti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbero portare al vicepresidente e Ad Pier Silvio Berlusconi a rivoluzionare totalmente parte dell’intrattenimento della sua azienda televisiva, Mediaset. Infatti, stando a Dagospia ci sarebbe l’ipotesi di cancellare il reality show che si svolge in Honduras e dare spazio a La Talpa.

Ricordiamo che tale format è stato acquisito da Netflix, tuttavia il Biscione ha ancora i diritti tv per altre sei edizioni. Il programma a quanto pare tornerà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Si parla di una programmazione nel periodo primaverile del 2022, immediatamente dopo la 16esima edizione dell‘Isola dei Famosi. Ma non è escluso che ci sia un cambio in corsa, il format di Ilary Blasi potrebbe essere cancellata per lasciare spazio a La Talpa.

Il ritorno de La Talpa a Mediaset

Ebbene sì, dopo vari indiscrezioni circolate in rete ora sembra essere ufficiale. La Talpa tornerà sul piccolo schermo dopo anni d’assenza nel 2022. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva con il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi.

La rete ha deciso di riportare in televisione il reality show, andato in onda per ben tre stagioni nei primi anni Duemila e condotto prima da Amanda Lear (solo una puntata) e poi da Paola Perego.