Gabriele Parpiglia si scaglia contro Pierpaolo Pretelli: “Vergogna, cantante mascherato senza opinioni” (VIDEO)

In queste ore è in atto una querelle tra Gabriele Parpiglia e Pierpaolo Pretelli. Il giornalista ha attaccato l’ex gieffino a causa del suo comportamento adoperato durante il programma il Bianco e il nero.

Nello specifico, Parpiglia non ha affatto apprezzato lo schieramento di Pretelli nel momento in cui si è toccato l’argomento Malika. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto e come ha reagito il compagno di Giulia Salemi.

Lo sfogo di Gabriele Parpiglia

Nel corso dell’ultima puntata registrata de Il Bianco e il nero, programma condotto da Gabriele Parpiglia, il giornalista ha affrontato la questione Malika e si è scagliato contro Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata, infatti, il conduttore ha letto i commenti e ascoltato gli interventi di molti personaggi del mondo dello spettacolo, i quali sono intervenuti sulla vicenda. Tra di loro c’è stata anche Giulia Salemi. La ragazza si è schierata in prima linea per sostenere sia umanamente sia economicamente la causa della ragazzina.

Quando si è scoperta la verità, dunque, l’influencer ha rivelato di essere rimasta davvero malissimo. Secondo il suo punto di vista, però, non bisogna condannare la raccolta benefica. Il motivo, infatti, risiede nel fatto che essa è dimostrazione della benevolenza delle persone. Ciò che, invece, va condannato senza mezze misure è il comportamento scorretto di una ragazza che si è approfittata della bontà d’animo delle persone. (Clicca qui per il video)

Pierpaolo Pretelli resta muto

Ad un certo punto, poi, Gabriele Parpiglia ha detto di aver raggiunto anche Pierpaolo Pretelli per chiedergli una dichiarazione. Il ragazzo, però, ha detto di non voler intervenire sulla vicenda in quanto è troppo impegnato con il lancio del suo disco, pertanto, non vuole distogliere l’attenzione dal suo progetto. Questa risposta ha fatto infuriare Gabriele, il quale ha accusato il suo interlocutore virtuale di essere un codardo e di non avere gli attributi per esporsi su di una vicenda così importante.

Lo sfogo del giornalista, poi, è proseguito anche sui social Su Twitter, infatti, Parpiglia ha pubblicato dei commenti al vetriolo in cui ha dipinto Pierpaolo come un “cantante mascherato”. L’ex gieffino, infatti, dovrebbe provare vergogna per il suo comportamento vile e meschino. Gabriele non è voluto andare oltre in quanto ha ammesso di essere davvero infuriato. Intanto, il compagno della Salemi si è trincerato in un rigoroso silenzio e non ha affatto commentato la vicenda.