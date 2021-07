Oroscopo 9 luglio 2021: piccole incomprensioni per Vergine, Capricorno più rilassati

Le previsioni dell’oroscopo del 9 luglio denotano una giornata piuttosto interessante per Capricorno. I nati sotto il segno della Vergine, invece, vivranno qualche incomprensione, mentre i Toro devono essere neutrali.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In campo sentimentale sarete molto favoriti in questi giorni in quanto avete Venere dalla vostra parte. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, potrebbero sorgere delle divergenze. Cercate di non essere troppo ostile nei confronti dei vostri superiori e anche verso i colleghi. Con la calma si risolve tutto.

Toro. Meglio mantenere una posizione neutrale sotto molti punti di vista. Sia dal punto di vista sentimentale sia da quello professionale ci sono delle situazioni parecchio torbide da gestire. Cercate di non farvi prendere dal panico e di trarre delle conclusioni affrettate.

Gemelli. Gli ultimi giorni potrebbero essersi liberati piuttosto problematici dal punto di vista sentimentale. A partire da oggi, però, andrete verso una fase di miglioramento e di rinascita. Se state pensando di adottare un atteggiamento diverso nei confronti di alcune persone, valutate attentamente chi vi trovate di fronte.

Cancro. Le previsioni del oroscopo del 9 luglio denotano una giornata di ripresa per quanto riguarda i nati sotto questo segno. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti, pertanto, adesso è tempo di guardare avanti con orgoglio e con forza. In capo professionale ci sono dei risvolti interessanti nell’estate

Leone. Dopo tanto impegno, oggi e finalmente giunto il momento di rilassarsi un po’ il fine settimana è alle porte e voi non dovrete fare altro che trascorrerlo con le persone a cui tenete di più. Se avete delle faccende professionali da sbrigare cercate di fare tutto al più presto in modo da avere abbastanza tempo a disposizione per concedervi una fuga dal mondo.

Vergine. Sul lavoro potrebbero sorgere delle piccole incomprensioni. Cercate di mantenere un basso profilo e di evitare gesti inconsulti. Sì state per concludere un affare importante potreste essere piuttosto agitati. In campo sentimentale, invece, vi troveresti a vivere una bella Intesa con il partner.

Previsioni astrali 9 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ottimo momento per ricucire i rapporti in sospeso. Se avete avuto delle discussioni, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. La cosa importante è essere predisposti verso il partner. Anche dal punto di vista professionale ci sono delle notizie molto interessanti all’orizzonte, ma dovete essere pazienti.

Scorpione. Oggi siete molto creativi. Le previsioni del oroscopo del 9 luglio, quindi, mi esortano a fare dei passi in avanti dal punto di vista professionale. Anche per quanto riguarda i sentimenti è previsto un momento di riconciliazione. Approfittate di questi giorni di fine settimana per rilassarmi un po’.

Sagittario. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto professionale, questo è il momento di rischiare il tutto per tutto. Naturalmente valutate sempre in modo accurato i pro e i contro punto le faccende di cuore, invece, riservano delle sorprese.

Capricorno. Oggi vivrete una giornata più rilassante rispetto a quella precedente. Cercate di dedicare più tempo a voi stessi e alla cura della vostra immagine. Dedicare nelle attenzioni a se stessi è importante per sentirsi bene. Anche in campo professionale è opportuno non trascurarsi.

Acquario. Momento decisamente importante per quanto riguarda i sentimenti. Le vostre emozioni la faranno da padrone, quindi, a voi non resterà da fare altro che assecondarle. Dal punto di vista professionale, invece, bisogna darsi da fare per ottenere dei risultati importanti. Chi si impegnerà sarà ricompensato.

Pesci. Si prospettano giornate davvero intense e interessanti sotto più punti di vista. Specie per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sono dei risvolti positivi. Se siete single cercate di uscire il più possibile perché in questo periodo sono favoriti nuovi incontri. Le coppie, invece, dovrebbero rendere il loro rapporto o più particolare e stuzzicante.