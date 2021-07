Pierpaolo Pretelli ha tradito Giulia Salemi? Arriva la replica: “Reietto, pazzo in cerca di visibilità” (FOTO)

Da un po’ di giorni Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono finiti al centro del caos in quanto lui è stato accusato di aver tradito la sua compagna. A diffondere il gossip è stato un influencer di Instagram, il quale ha provveduto a divulgare delle foto in cui l’ex velino appare in compagnia di una dama.

A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda, però, ci hanno pensato Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due protagonisti hanno preso assolutamente le difese della coppia, al punto da smascherare l’influencer dipingendolo come un pazzo reietto. Scopriamo cosa sta succedendo.

Lo scoop su Pierpaolo che avrebbe tradito Giulia

In queste ore, l’influencer Alessandro Rosica ha divulgato dei contenuti secondo i quali Pierpaolo Pretelli avrebbe tradito Giulia Salemi. Il ragazzo appare in compagnia di una dama in atteggiamenti piuttosto complici. A far sorgere i sospetti, però, è stato il fatto che i due sembrerebbero essersi appartati. Ad ogni modo, la verità sarebbe completamente differente. Se i due quella sera non erano insieme, infatti, pare sia dovuto al fatto che entrambi erano impegnati con dei progetti lavorativi.

Inoltre, in merito al gossip in sé, sono intervenuti Deianira e Amedeo. Entrambi hanno detto che Rosica sia uno squilibrato passo alla ricerca di un po’ di visibilità. Quest’ultimo si inventerebbe qualunque tipo di gossip pur di far parlare di sé e di generare un po’ di sgomento sul web. Per tale ragione, si sarebbe divertito a marciare su questa vicenda che, di base, non ha nulla di malizioso.

Venza e Marzano difendono Pretelli e Salemi

I due protagonisti hanno dichiarato di aver bloccato9 questo influencer, in quanto spesso si è reso protagonista di gossip infondati. Ad ogni modo, Rosica è intervenuto ed ha detto che in questi giorni darà luogo ad una diretta in cui affronterà la questione. Il protagonista, dopo aver divulgato la notizia secondo cui Pierpaolo Pretelli abbia tradito Giulia Salemi, ha detto che i due si amano moltissimo. Ad ogni modo, ha lasciato intendere che ci siano delle faccende da affrontare.

Nel frattempo, però, i diretti interessati di questo gossip stanno adoperando la via del silenzio. Né la dama né il cavaliere sono intervenuti sulla vicenda. Entrambi si stanno concentrando solamente sul loro lavoro e sui loro progetti professionali. Specie Pretelli si sta estraniando da tutto quello che riguarda il gossip per tutelare l’uscita del suo disco.