Roberta Capua e la polemica sulla morte di Raffaella Carrà: “Non parlavo di Lorella Cuccarini” (VIDEO)

Roberta Capua e la polemica sulla morte della Carrà

In questi giorni in televisione e sul web si è parlato tanto di Raffaella Carrà che è venuta a mancare a causa di un brutto male ai polmoni. Recentemente Roberta Capua qualche a Estate in Diretta, la trasmissione che condurrà fino a settembre, si è tolta un sassolino dalla scarpa in merito alla morte del caschetto biondo.

“Devo dire che un po’ mi ha colpito anche l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone. Qualcuno ha utilizzato questo evento per mettersi in mostra. E questo un po’ mi dispiace”, ha fatto sapere l’ex Miss Italia durante la trasmissione di Rai Uno. (Continua dopo il video)

La conduttrice di Estate in Diretta fa delle precisazioni

Giovedì sera, ospite di una live su Instagram con il giornalista Davide Maggio, la conduttrice di Estate in Diretta Roberta Capua ha voluto fare chiarezza sulle dichiarazioni che ha fatto qualche giorno prima su Rai Uno.

“Quella frecciatina? Non era rivolta a nessuna in particolare, non mi sono semplicemente piaciute tutte quelle persone che hanno colto l’occasione di parlare di se stesse. Ci stava l’omaggio, la fotografia per far vedere che uno l’aveva conosciuta, per carità. Era la donna più amata della televisione italiana, è giusto. Non mi sono piaciuti quelli che hanno utilizzato l’evento per dire ‘perché io, perché io, perché io’”, ha fatto sapere la conduttrice.

Roberta Capua fa chiarezza: “Non parlavo di Lorella Cuccarini”

Qualche girono fa a Estate in Diretta nel lanciare quella famosa frecciatina, Roberta Capua ha utilizzato anche la frase “la più amata dagli italiani era Raffaella”. A quel punto molti telespettatori hanno così creduto che il suo messaggio fosse rivolto a Lorella Cuccarini. Per tale ragione la professionista Rai ha voluto smentire il tutto.

“Non è Lorella Cuccarini, lei non ha parlato di se stessa. Cuccarini ha detto una cosa diversa da quella che aveva detto tanti anni fa, ma la gente può anche cambiare idea. Non è certo Cuccarini. Io mi riferivo a tutti quelli che hanno parlato di sé. Il web è stato inondato dalla gente comune e dalla gente dello spettacolo, era un omaggio doveroso e dovuto, ma un conto è l’omaggio, un conto è parlare di sé. A me ha dato fastidio”, ha detto durante la diretta con Davide Maggio. Poi la Capua ha concluso così: “Ma una volta tanto posso dire pure io quello che penso?”.