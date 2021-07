Temptation Island, Valentina e Tommaso hanno preso in giro Mediaset? L’indiscrezione dopo le corna

Tommaso e Valentina sono tornati insieme dopo il tradimento?

Nelle ultime ore arrivato un nuovo colpo di scena che riguarda l’edizione 2021 di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Infatti, pare che Tommaso e Valentina siano tornati tornati insieme dopo il tradimento di lui. Stiamo parlando della coppia che in queste prime due puntate ha attirato l’attenzione del pubblico e che ha fatto discutere a causa della gelosia morbosa del 21enne.

Quest’ultimo, però, durante la sua breve permanenza nel resort sardo avuto un flirt con una sigle, Giulia, ed allora le cose sono cambiate velocemente. I due concorrenti del format prodotto da Maria De Filippi si sono lasciati al falò di confronto dopo il bacio del ragazzo alla single.

Il dettaglio che non è sfuggito al popolo del web

A chiudere la storia è stata la 40enne Valentina. Ricordiamo che tutto è iniziato da Tommaso che aveva condannato la sua fidanzata per un bikini e successivamente forse per ripicca è caduto in tentazione con la single Giulia. Ma pare, stando a delle segnalazioni, che lontano dal falò e dalle telecamere di Temptation Island, ci sia stato un riavvicinamento tra i due.

Al pubblico di Canale 5, che ha premiato il reality show mariano con il 30% di share, non è passato inosservato un dettaglio: la foto insieme nell’immagine profilo di Instagram. Infatti questo scatto a distanza di un mese dalle registrazioni non è stata modificata. E questo particolare potrebbe essere un dettaglio da non sottovalutare per niente.

Tommaso e Valentina hanno preso in giro tutti?

Nel video di presentazione Tommaso e Valentina aveva detto che vivono insieme con la madre di lui. Ora, potrebbe arrivare la seconda chance per il 21enne nonostante il tradimento? La 40enne, durante il primo appuntamento di Temptation Island aveva parlato, lanciando un grido di allarme, di gelosia patologica da parte dell’uomo che ama. E ora cosa accadrà?

Per avere delle informazioni certe bisogna attendere l’ultima puntata del format condotto da Filippo Bisciglia. Ovviamente in questo arco di tempo la tensione sale, e anche la curiosità tra il pubblico. Resta il fatto che in tanti sul web affermano che la coppia abbia preso in giro il programma e Mediaset.