Belen Rodriguez potrebbe essere sostituita a Tu sì que vales: al via le registrazioni dello show

Belen Rodriguez sostituita a Tu sì que vales?

Ormai manca poco al compimento della gravidanza da parte di Belen Rodriguez. La modella argentina, infatti, molto presto diventerà mamma per la seconda volta e la sua bimba si chiamerà Luna Mari. Una piccola frutto dell’amore della soubrette con l’hair stilyst Antonino Spinalbese.

Ma a quanto pare, il periodo parto dell’ex di Stefano De Martino coinciderà anche con l’inizio delle registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, il programma di intrattenimento che la donna ormai conduce da anni. Come sempre, le registrazioni del format avvengono in piena estate e di conseguenza la Rodriguez potrebbe essere sostituita per le prime puntate. Ma da chi?

Svelata le date delle prime registrazioni di Tu sì que vales

Nello specifico, stando alle indiscrezioni che circolano in rete, stando le prime registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales dovrebbero avvenire nelle giornate del 12 e 13 luglio 2021. Ad oggi però, Belen Rodriguez non ha ancora partorito la piccola Luna Mari. Infatti, qualche giorno fa su Instagram la modella argentina ha condiviso delle foto nella quale si mostra ancora con il pancione.

Questo testimonia che l’ex moglie di Stefano De Martino possa essere sostituita per le prime registrazioni dello show del sabato sera prodotto da Maria De Filippi. Sembra improbabile che la donna possa tornare in studio a pochi giorni dal parto oppure dopo giorni dalla nascita della sua secondogenita. Di conseguenza la showgirl sudamericana potrebbe essere sostituita.

Belen Rodriguez sostituita dai sui colleghi?

L’ipotesi più plausibile è che la conduzione di tu sì que vales 2021 possa essere data ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, storici colleghi di Belen Rodriguez. Ovviamente con loro saranno presenti i cinque giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

E se in rete si conosce già la data delle prime due registrazioni dello show, al momento non si conosce in quel periodo sarà trasmesso su Canale 5. Per la moglie di Maurizio Costanzo e per tutto lo staff del fortunato format, il prossimo autunno la sfida sarà abbastanza complicata, dato che Rai Uno il sabato sera puterà su diverse produzioni.