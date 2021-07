Beatrice Buonocore ritrova l’amore dopo Uomini e Donne: ecco chi è il ragazzo (FOTO)

Beatrice Buonocore è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne dell’edizione appena conclusa. Nello specifico, ha partecipato al trono di Davide Donadei ed è tornata a casa con un due di picche in quanto il ragazzo ha optato per Chiara Rabbi.

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di mesi dalla fine della trasmissione, la ragazza è riuscita a ritrovare l’amore. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, sta rendendo partecipi i fan del lieto evento.

Chi è il nuovo amore di Beatrice Buonocore

Vi ricordate di Beatrice Buonocore di Uomini e Donne? La dama ha generato molto sgomento durante la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A creare grande fermento è stato, soprattutto, il suo carattere. La protagonista si è sempre comportata in modo estremamente rispettoso nei confronti del tronista, per tale motivo, in molti sono rimasti delusi quando il ragazzo ha optato per Chiara. In ogni caso, non tutti i mali vengono per nuocere.

Proprio grazie a tale rifiuto, infatti, la dama ha avuto l’opportunità di conoscere un nuovo ragazzo, il quale è divenuto il suo fidanzato. La persona in questione si chiama Ettore Casadei. Lui è nato a Ravenna, ha 22 anni e di professione fa il calciatore. Attraverso le IG Stories dei diretti interessati, i due sembrano essere innamoratissimi. proprio qualche ora fa, infatti, l’ex corteggiatrice di Davide ha mostrato uno scatto molto romantico. (Continua dopo la foto)

La rinascita dopo Uomini e Donne

I due piccioncini sono chiaramente in una località di mare e si scambiano un bacio molto romantico e appassionato. Per il momento, però, nessuno dei due si è sbilanciato più di tanto sulla loro storia d’amore. Per tale ragione, non sappiamo esattamente da quanto tempo vada avanti questa relazione. La cosa certa, però, è che Beatrice Buonocore abbia finalmente trovato l’amore dopo Uomini e Donne.

La ragazza aveva sofferto davvero molto per non essere stata scelta. Sia i membri della redazione sia i presenti in studio hanno provato in tutti i modi a rincuorarla e a spiegarle che, data la sua giovane età, si sarebbe ripresa subito. In effetti, tutti avevano ragione in quanto la dama è riuscita in poco tempo a cominciare un nuovo rapporto. I fan sono molto felici per lei e adesso non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.