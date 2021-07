Rissa tra Daniela Martani ed Eliana Michelazzo: “Ha pianto, è stato vergognoso…” (VIDEO)

Questa notte pare sia scattata una rissa tra Daniela Martani ed Eliana Michelazzo. Le due si sono incontrate per caso all’interno dello stesso locale e hanno avuto uno screzio. Stando a quanto emerso, sembra che la prima abbia aggredito verbalmente la seconda accusandola di aver mentito sul covid.

A seguito dello screzio, poi, entrambe le protagoniste hanno divulgato dei contenuti sui social per difendere la propria reputazione. Vediamo nel dettaglio che cosa sembrerebbe essere accaduto.

La dinamica della presunta rissa tra Daniela ed Eliana

Nel corso della serata appena trascorsa pare ci sia stata una rissa tra Eliana Michelazzo e Daniela Martani. Stando a quanto emerso dai social, pare che le due protagonisti si siano incontrate all’interno dello stesso locale. Ad un certo punto, però, l’ex isolana pare si sia avvicinata ad Eliana per aggredirla verbalmente. L’oggetto del contendere sembrerebbero essere state le rivelazioni fatte dall’ex agente in merito al covid.

La Michelazzo, infatti, tempo fa dichiaro di aver contratto il virus e rivelò di essere stata davvero molto male. Daniela, dunque, pare abbia messo in discussione tale versione dei fatti. I toni, naturalmente, si sarebbero accesi parecchio fino a dare luogo ad una scena davvero imbarazzante. Successivamente, poi, le dirette interessate di questa vicenda si sono sfogato i sui social ed hanno raccontato parte di quanto accaduto. (Continua dopo il video)

Le “minacce” della Martani contro la Michelazzo

A svelare qualche dettaglio in più sulla presunta rissa è stata soprattutto Eliana Michelazzo, la quale non ha perso occasione per sputare veleno contro Daniela Martani. Stando a quanto emerso dalla sua versione dei fatti, pare che l’ex concorrente dell’Isola dei famosi si sia comportata in modo davvero aggressivo e imbarazzante nei suoi confronti. Inoltre, pare che la donna abbia preso di mira anche un’amica di Eliana facendola piangere.

Se questa, però, è la versione dei fatti della dama, completamente differente è quella di Daniela. Quest’ultima, infatti, ha risultato tutte le persone che si prenderanno la briga di trattare la vicenda a stare molto attenti. Il motivo risiede nel fatto che ha intenzione di rispondere ad ogni eventuale accusa solo ed esclusivamente mediante vie legali. La protagonista, inoltre, ha concluso il suo intervento dicendo di essere determinata tutelare la sua persona a qualunque costo. Per tale ragione, ha ammesso die di non scherzare affatto.