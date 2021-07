Barbara D’Urso celebra le nozze di una coppia di cari amici: ecco le foto e i video dell’evento e i vari look

In queste ore, sul profilo Instagram di Barbara D’Urso sono stati pubblicati dei video in cui la dama ha celebrato le nozze di una coppia di suoi cari amici. Lady Cologno, infatti, ha indossato la fascia tricolore da sindaco ed ha unito in matrimonio 2 persone a lei molto care.

L’evento è stato immortalato attraverso foto e video, che sono stati prontamente condivisi dalla conduttrice. Vediamo nel dettaglio i punti salienti di questo emozionante momento e i look sfoggiati dai protagonisti.

Le nozze celebrate da Barbara D’Urso

Barbara D’Urso si è trasformata in sindaco per un giorno ed ha celebrato le nozze di due suoi amici. La donna ha deciso di fare una sorpresa alle persone in questione unendo lei in matrimonio la coppia. I due sono rimasti senza parole dinanzi bellissimo gesto della presentatrice. Ad ogni modo, la più emozionata tra tutti è stata proprio la d’Urso. Quest’ultima, infatti, nel momento in cui ha pronunciato le promesse, si è profondamente commossa.

Ad un certo punto della lettura, infatti, è stata costretta a fermarsi a causa dell’emozione. Dopo la celebrazione civile, poi, tutti gli invitati al matrimonio si sono recati nella struttura scelta dagli sposi per festeggiare il lieto evento. Per quanto riguarda il rito civile, la conduttrice ha optato per un completo bianco formato da giacca e pantalone. Al momento della festa, invece, la donna ha preferito mettere un vestitino estremamente succinto. (Continua dopo il video)

La festa post rito civile

Le nozze celebrate da Barbara D’Urso sono state decisamente anticonvenzionali rispetto al solito. Il primo motivo risiede soprattutto nel celebrante. Ad ogni modo, anche il momento della festa è stato diverso dal solito. La coppia, infatti, si è liberata degli abiti eleganti per indossare completi decisamente più comodi. Stessa cosa è toccata anche a Lady Cologno.

Quest’ultima, infatti, non appena ne ha avuta l’opportunità, si è liberata degli abiti formali per indossare un vestitino estremamente corto e pieno di paillettes. Sul suo profilo Instagram, poi, sono stati pubblicati i video dell’evento e si è trattato di una festa a tutti gli effetti. Non sono mancati, infatti, momenti di canto, di ballo e di goliardia. Ad un certo punto, poi, la d’Urso è salita anche sul palco per dare luogo ad una performance di danza che ha entusiasmato tutti i presenti.