Tommaso Zorzi, tragedia sfiorata: “Venti secondi dopo e sarei morto”

Tommaso Zorzi parla di una tragedia sfiorata

Tommaso Zorzi si è rivolto a tutti i suoi follower per renderli partecipi di una disgrazia sfiorata. Ebbene sì, il rampollo meneghino nelle ultime ore si è mostrato su Instagram raccontando quello che ha visto con i propri occhi. “Se fossi passato venti secondi dopo sarei morto. Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere. C’è… passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”, ha asserito il vincitore del Grande Fratello Vip 5 tra le Stories.

Per il 26enne si è trattato di un vero e proprio miracolo. Nello specifico l’influencer per poco stava per essere colpito da un vaso, caduto con molta probabilità da un balcone a causa del brutto tempo che nella giornata di giovedì ha colpito gran parte del Nord Italia.

L’amore per Tommaso Stanzani

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha raggiunto una popolarità maggiore infatti i suoi canali social sono lievitati in modo sostanzioso. In questi mesi il pubblico social ha avuto modo di imparare a conoscerlo meglio. Infatti, sempre stando a quello che il rampollo milanese ha rivelato su Instagram, la sua relazione sentimentale con Tommaso Stanzani procede nel migliore dei modi.

L’ex allievo di Amici e il 26enne formano una bellissima coppia, felice e soprattutto virale sui vari social network. Nella vita televisiva dell’influencer, però, rimane un grosso interrogativo: che fine ha fatto l’amicizia speciale con Francesco Oppini nata nella casa di Cinecittà?

Amicizia finita con Francesco Oppini?

Da settimane ormai sui social non si vedono stories o post che mostrano Tommaso Zorzi insieme a Francesco Oppini. E pensare che il figlio di Alba Parietti aveva giurato amicizia eterna al rampollo meneghino. A quanto pare il rapporto non sarebbe più solido come i primi mesi di conoscenza e il diretto interessato, il 26enne, ogni volta cerca di glissare l’argomento.

Nel frattempo l’influencer si è mostrato nuovamente su Instagram abbastanza arrabbiato perché in aeroporto, al check in, ha pagato un sovrapprezzo esagerato per aver superato il peso delle valigie.