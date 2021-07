Belen Rodriguez, la decisione estrema a poche ore dal parto: “Per la prima volta, non lo farà”

Belen Rodriguez in dirittura d’arrivo con la sua seconda gravidanza

Da giorni molti fan di Belen Rodriguez sono convinti che la loro beniamina abbia già partorito la sua secondogenita. Ma non è così, la modella argentina è ancora in dolce attesa anche se manca pochissimo al grande giorno. Infatti, la futura nascitura sua Luna Marì sta per venire al mondo e di conseguenza il conto alla rovescia è già partito.

Tutti i sostenitori della conduttrice di Tu sì que vales sono in trepidante attesa, e la lieta novella potrebbe arrivare molto presto. Qualche giorno fa, la stessa soubrette, sul suo account Instagram ha definito il pancione ‘cocomero’ facendo sorridere tutti coloro che la seguono sul social. E nelle ultime ore l’ex di Stefano de Martino ha condiviso una foto col figlio con Santiago.

Antonino Spinalbese a Pechino Express col suocero? Il rumor

Da quasi un anno, dopo averci riprovato la seconda volta con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo è un ex hair stilyst e, stando alla indiscrezioni, potrebbe far parte del cast di Pechino Express con il suocero Gustavo Rodriguez.

Se il rumor risultasse veritiero, allora si tratterebbe di uno scoop clamoroso. Staremo a vedere, per il momento quello che piace ai fan della soubrette argentina è la luce che ha negli occhi. Una luce particolare dovuta all’attesa della sua secondogenita Luna Marì.

Belen Rodriguez quest’anno rinuncia la tradizionale vacanza ad Ibiza

Ovviamente Belen Rodriguez non rinuncia a coccolare il suo piccolo Santiago, che tra pochi giorni avrà al suo fianco una sorellina. “Tu sarai sempre il mio principe”, ha scritto su Instagram la modella argentina. A quanto pare il ragazzino è molto felice per la nascita di Luna Marì e tutta la famiglia sudamericana è già pronta al grande evento.

E quest’anno, per la prima volta dopo tantissimi anni, pare che per la conduttrice Mediaset che non ci sia spazio per una vacanza ad Ibiza. Infatti, l’imminente arrivo della piccola impone alla donna il massimo riposo. Dopo la nascita, i fan aspettano con ansia l’annuncio del matrimonio tra lei e Antonino Spinalbese.