Davide Donadei pubblica una foto di Chiara senza reggiseno, il web insorge: “Di cattivo gusto” (VIDEO)

In queste ore, Davide Donadei ha pubblicato una foto di Chiara Rabbi senza reggiseno. Lo scatto in questione è stato condiviso anche dalla dama sul suo profilo Instagram, proprio perché entrambi non ci vedono nulla di male.

Ad ogni modo, dello stesso parere non sono alcuni utenti del web. Molte persone, infatti, hanno scritto in privato ai due protagonisti criticando aspramente il loro atteggiamento. Vediamo cosa è successo.

Le accuse contro Chiara e Davide per la foto senza reggiseno

Chiara Rabbi e Davide Donadei sono molto attivi sui social e, poco fa, il giovane ha pubblicato uno scatto della sua dama senza reggiseno. Naturalmente, però, onde evitare di creare scandali, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rendere più artistica la foto coprendo le grazie della sua fidanzata con un biscotto. Ad ogni modo, diversi utenti del web non hanno affatto apprezzato l’ironia e si sono cagliati contro i due protagonisti.

Il primo ad essere preso di mira è stato proprio il ragazzo, il quale è stato accusato di essere poco rispettoso del corpo femminile. Per molti, quindi, Donadei avrebbe mancato di rispetto alla sua fidanzata con questo gesto. In seguito, poi, è stata presa di mira anche la Rabbi. Diversi utenti di Instagram, infatti, l’hanno contattata in privato per dirle di doversi vergognare per i contenuti postati. (Continua dopo la foto)

La replica della Rabbi

L’ex corteggiatrice, però, non è rimasta in silenzio ed ha deciso di replicare a tutte queste accuse. Nello specifico, Chiara ha spiegato di non dover provare vergogna per la foto senza reggiseno scattata da Davide. Il motivo risiede nel fatto che, da quello scatto, non si vede assolutamente nulla. In secondo luogo, poi, ritiene davvero sessista il comportamento di alcune persone sul web.

Quando, infatti, pubblica delle foto in cui ad essere senza veli è il suo compagno, nessuno le dice nulla, anzi, in molti fanno ironia sulla vicenda. Se, invece, a mostrare uno scatto un po’ più succinto dovesse essere lei, allora la musica cambia e le viene detto di vergognarsi. Per quale ragione poi? Semplicemente perché è una donna? Per tale motivo, la ragazza ha esortato gli autori di questi commenti a farsi un esame di coscienza e a pensare bene a quello che dicono.