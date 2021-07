Vittorio Sgarbi insulta gravemente Fedez: “Hai mai fatto pipì sulla testa di Chiara Ferragni?” La replica (VIDEO)

In queste ore, Vittorio Sgarbi si è duramente scagliato contro Fedez. Il politico ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook che sta facendo il giro del web. In tale clip, il protagonista si è scagliato contro il cantante per le sue dichiarazioni legate al DDL Zan.

Nello specifico, Sgarbi si è sentito molto toccato nel momento in cui il marito di Chiara Ferragni ha accusato i politici di essere un vero schifo in quanto si stiano opponendo a tale disegno di legge. Vediamo tutto nel dettaglio.

Lo sfogo di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi si è duramente scagliato contro Fedez a causa di alcune vicende politiche e sociali. Tutto è cominciato nel momento in cui il rapper ha accusato tutti i politici di comportarsi in modo davvero vergognoso rispetto alla questione che riguarda il DDL Zan. Il fatto che ci siano ancora degli esponenti pronti ad apporsi a questo disegno di legge è per il marito della Ferragni una vera vergogna. Nel calderone ci è finito anche Sgarbi, il quale non è rimasto certamente in silenzio.

Il protagonista, infatti, ha registrato un video su Facebook in cui ha usato parole molto forti contro il cantante. Inizialmente ha esordito chiedendosi chi fosse Fedez e quale fosse la sua voce in capitolo. Sgarbi ritiene assurdo che delle persone si rivolgano al rapper per parlare di faccende piuttosto serie e importanti quali, ad esempio, le malattie, l’omosessualità e cose del genere.

La grave frase su Fedez e Chiara Ferragni

Nel corso del suo sfogo contro Fedez, Vittorio Sgarbi ha detto che i politici hanno il compito di discutere sulle proposte di legge. La democrazia, infatti, serve proprio a questo, ovvero, a confrontarsi e a manifestare la propria opinione. Il giornalista, infatti, ha detto di essere assolutamente contro l’omofobia, tuttavia, il DDL Zan contiene delle inesattezze che andrebbero modificate.

In seguito, poi, il protagonista ha perso la brocca ed ha pronunciato delle frasi piuttosto gravi. In una precedente occasione, Fedez insinuò che Renzi urinasse simbolicamente sulla testa degli italiani. Dinanzi questa espressione, quindi, Sgarbi ha chiesto a Fedz se lui avesse mai fatto la pipì sulla testa di sua moglie. Le sue parole, chiaramente, hanno sollevato un polverone infinito ma, almeno per il momento, Fedez si è limitato semplicemente a commentare la vicenda con un tweet su Twitter.