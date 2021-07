La Talpa anticipazioni, come opinionista potrebbe tornare proprio lei: “Lo spero anche io” (FOTO)

I palinsesti Mediaset si accingono ad accogliere il ritorno de La Talpa e in questi giorni stanno trapelando delle anticipazioni in merito. Il reality show in questione andò in onda nel 2008 e fu un grande successo.

All’epoca vinse Karina Cascella, la quale riuscì a superare tutte le difficilissime prove a cui furono sottoposti i vari concorrenti. Ebbene, a quanto pare, la donna potrebbe tornare a far parte del programma. Vediamo cosa è emerso.

Le anticipazioni su La Talpa

Le anticipazioni su La Talpa rivelano che il reality show dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a grande richiesta. Ci sono ancora poche informazioni in merito ai protagonisti che potrebbero prendere parte al cast e in merito al possibile conduttore o conduttrice. Ad ogni modo, la cosa che sembra piuttosto probabile è che tale programma potrebbe andare a sostituire l’Isola dei famosi. Tale reality, specie nell’edizione andata in onda quest’anno, non è riuscito a registrare ascolti particolarmente elevati.

Per tale ragione, è probabile che dal prossimo anno la trasmissione non andrà più in onda. Al suo posto dovrebbe arrivare proprio La Talpa. Esso è un reality show molto particolare. Un gruppo di concorrenti sono esposti a situazioni piuttosto estreme e devono superare delle prove di coraggio. Tra loro, però, c’è un bugiardo, un concorrente sabotatore che deve fare di tutto per far fallire le prove senza, però, farsi scoprire.

Le indiscrezioni di Karina Cascella

L’edizione del 2088 fu vinta da Karina Cascella e, a quanto pare, la dama potrebbe tornare. Attraverso un botta e risposta con i fan, infatti, l’opinionista ha fatto qualche interessante anticipazione, o meglio considerazione, su La Talpa. In molti le hanno detto che sarebbe perfetta per ricoprire il ruolo di opinionista di tale reality show. Dinanzi tali parole, la Cascella ha detto che sarebbe molto felice di ricoprire questo incarico.

Rispetto agli altri reality, infatti, questo lo apprezza moltissimo. La donna ritiene, infatti, che sia un gioco di astuzia e di ingegno in grado di mettere davvero alla prova le persone. Inoltre, ogni concorrente deve superare non solo le proprie paure e i propri limiti, ma deve anche sfoderare doti intellettive per scoprire chi sia il sabotatore. Per tutti questi motivi, Karina sarebbe ben felice di prendere nuovamente parte al programma, sia come opinionista sia, addirittura come concorrente. Staremo a vedere.