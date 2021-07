Uomini e Donne, Tommaso di Temptation Island possibile nuovo tronista

Si cercano i nuovi tronisti di Uomini e Donne

Qualche giorno fa a Cologno Monzese c’è stata la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset e fra le tante trasmissioni confermate c’è anche Uomini e Donne. Il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà a settembre sempre alle 14:45 su Canale 5. E, in queste settimane, oltre alla messa in onda di alcune repliche in prime time, la produzione è molto impegnata con la scelta dei nuovi tronisti.

Dei ragazzi e ragazze che in un limitato arco di tempo dovranno trovare la persona che potrebbe essere la loro anima gemella. Tra le ipotesi, potrebbe esserci anche quella di vedere sul trono il 21enne Tommaso, protagonista indiscusso delle prime puntate di Temptation Island con la fidanzata Valentina.

Tommaso di Temptation Island nuovo tronista? Il rumor

Nello specifico, la redazione del Trono classico di Uomini e Donne dopo la conclusione della passata edizione è già a lavoro con i casting che porteranno alla scelta dei nuovi tronisti, Ragazzi e ragazze che il prossimo settembre si accomoderanno nella famosa poltrona rossa. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, le prime registrazioni del dating show dovrebbero avvenire nell’ultima settimana di agosto, ma per vedere in onda la storica trasmissione targata Fascino PGT bisognerà attendere lunedì 13 settembre alle 14:45.

Anche il prossimo autunno ci saranno tre o quattro nuovi tronisti che si metteranno alla prova, un mix col parterre senior che troverà nuovamente Gemma Galgani. Ma chi ci saranno i nuovi tronisti? Al momento, sembrerebbe che tra i candidati ci sarebbe pure il 21enne Tommaso Eletti, ovvero uno dei partecipanti insieme a valentina dell’edizione 2021 di Temptation Island.

Tommaso e Valentina si sono detti addio

La storia d’amore tra Tommaso e Valentina è terminata dopo che il 21enne ha tradito la sua fidanzata con una la tentatrici Giulia. Durante il falò di confronto la 40enn gli ha detto che voleva uscire da sola dal programma nonostante lui aveva intenzione di rimanere insieme.

In una recente intervista rilasciata proprio a Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha confermato che la loro relazione è arrivata al capolinea. Il giovane ha ammesso di non essere riuscito a tenere a bada la sua gelosia morbosa e di aver vissuto, il comportamento della donna che ama, come un vero e proprio tradimento.