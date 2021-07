Stefania Orlando sbotta: “Hanno cercato di farmi litigare con Adriana Volpe”

Stefania Orlando fa dei chiarimenti su Adriana Volpe

Nella serata di giovedì Stefania Orlando ha realizzato una diretta Instagram condivisa con la collega Adriana Volpe. In quell’occasione le due ex gieffine hanno dato dimostrazione ai loro follower di essere molto complici ed amiche, smentendo categoricamente tutte quelle voci che le vedono in discussione per il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6.

Tuttavia, la moglie di Simone Gianlorenzi non ha nascosto che qualcuno ha provato in tutti i modi di metterle l’una contro l’altra. “Diciamo che hanno cercato di creare delle dinamiche di antagonismo…”, ha tuonato la prossima concorrente di Tale e Quale Show 2021. Nonostante i tentativi, le due donne sono sempre unite da un’amicizia che ormai va avanti da alcuni decenni. Poi le due si sono domandate come mai degli addetti ai lavori non chiamano le dirette interessate quando escono delle indiscrezioni pria di scrivere falsità.

Adriana Volpe elogia la collega ed amica

Sempre nella stessa live su Instagram, dopo la precisazione di Stefania Orlando ha preso la parola anche Adriana Volpe. L’ex padrona di casa di Ogni Mattina ha detto di essere molto orgogliosa di quest’ultima: “Tutte le scelte fatte in questi ultimi anni dimostrano quanto sei cresciuta dentro…”.

Poi la nuova opinionista del Grande Fratello ha affermato di essere molto orgogliosa della sua cara amica, affermando che la collega è una persona vera e sincera. “Sei una persona diretta e vera…Senza filtri…E a me questo piace tanto…”, ha detto l’ex moglie di Roberto Parli. Poi l’ha voluta ringraziare in questo modo: “Anche tu hai sempre avuto il dono di essere una donna diretta che non le manda a dire…”.

Stefania Orlando ringrazia Alfonso Signorini

Ma non è finita qui. Nella stessa diretta Instagram condivisa con la collega ed amica Adriana Volpe, l’ex gieffina Stefania Orlando ha approfittato della situazione per esprimere tutta la sua gratitudine ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. La ragione?

Per averle dato l’opportunità di averla fatta partecipare al reality show che si svolge nella casa di Cinecittà. Inoltre perché le ha fatto ottenere un grande riscontro con il mondo femminile: “Questa opportunità me l’ha data Alfonso Signorini…E io gliene sarò sempre grata…Proprio per la vita…”.