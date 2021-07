Antonella Elia, il retroscena sulla lite con Samantha De Grenet: “Mi hanno detto di dirlo” (VIDEO)

Antonella Elia non si pente della lite con la De Grenet

La conduttrice Francesca Fragnani nella nuova puntata di Belve ha invitato Antonella Elia. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato della situazione per tornare a parlare della lite avvenuta con Samantha De Grenet all’interno del Cucurio della casa di Cinecittà. La fidanzata di Pietro Delle Piane in un primo momento ha ammesso di non essersi pentita e poi ha confessato un clamoroso retroscena.

“Se mi sono pentita di aver insultato Samantha De Grenet? Felicissima! Macché insultata per l’aspetto fisico. Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche. Non era una carognata, ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli”, ha fatto sapere l’ex ragazza di Non è la Rai. (Continua dopo il video)

L’ex opinionista dice la sua su Samantha De Grenet

Subito dopo la padrona di casa di Belve Francesca Fragnani le ha fatto notare che Samantha De Grenet era ingrassata come conseguenza ad un brutto male. A quel punto la sua ospite Antonella Elia ha dato la sua personale opinione.

“Ritengo che sia stato detto dopo una riflessione per farmi fuori”, ha chiosato l’ex collega di Pupo. Ricordiamo che il prossimo settembre come opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non ci saranno più loro due bensì Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Antonella Elia: “La regina del gorgonzola? Me l’hanno suggerito”

Infine, sempre durante la lunga intervista a Belve di Francesca Fragnani, l’ex gieffina Antonella Elia ha confessato che la frecciatina velenosa ‘Regina del Gorgonzola’ detta dentro la casa del GF Vip 5 le è stata suggerita.

“Qua lo dico: la cosa mi è stata suggerita, io non avevo la più pallida idea che lei avesse fatto la pubblicità del gorgonzola. Non è frutto del mio sacco. Era un’accusa per far ridere ma è venuta fuori una tragedia. Quella cosa mi è stata suggerita. Da chi? Non lo dirò mai. Mi è stato detto ‘digliela!’ ed io ‘ok gliela dico’. Io ho fatto la pubblicità dei pannolini ma io ero all’inizio della mia carriera. Secondo il suggerimento che mi hanno dato, Samantha era all’apice della carriera”, ha concluso la soubrette.