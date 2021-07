Temptation Island, Valentina ama ancora Tommaso: “Ecco perché mi ha tradita”

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti protagonisti di Temptation Island 2021

Senza ombra di dubbio la coppia più chiacchierata delle prime due puntate di Temptation Island 2021 è stata quella formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. I due protagonisti hanno fatto parlare molto di loro non solo per il carattere del ragazzo ma anche per la differenza d’età, ovvero lui 19 e lei 40 39.

Il giovane una volta entrato nel meccanismo del reality show ha dato dimostrazione di essere molto geloso della compagna, tuttavia alla prima occasione non ha perso tempo a tradirla con la single Giulia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno dichiarato entrambi dopo questa esperienza in tv.

Le dichiarazioni della 40enne sull’ex fidanzato

Dopo la sua breve esperienza a Temptation Island, Tommaso Eletti ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. In quell’occasione il 19enne ha spiegato di aver tradito la fidanzata Valentina Nulli Augusti per una sorta di ripicca, dopo che lei aveva trascorso del tempo con dei tentatori.

Inoltre, il ragazzo ha anche aggiunto che il sentimento per la donna che ama non si è per nulla spento. Dello stesso parere anche Valentina, che al periodico del dating show di Maria De Filippi ha confessato di amare ancora Tommaso: “Il sentimento puro provato per Tommy non si spegne da un momento all’altro come un interruttore. L’amore non può passare dalla modalità on a off”.

Valentina dice la sua sulla tentatrice con cui Tommaso si è divertito

Riguardo la single Giulia Cerin, ovvero la ragazza con la quale il suo fidanzata l’ha tradita, Valentina ha lanciato una frecciatina velenosa per nulla velata. Intervistata da Uomini e Donne Magazine la 40enne a tal proposito ha detto: “Posso dire soltanto che Tommaso ha sempre criticato quel genere di donna. Questa è la verità, conosco bene Tommaso“.

Asserendo così che la single non rappresenta il prototipo di ragazza del 19enne. La Nulli Augusti continua a pensare che il giovane l’abbia tradita solo per una sorta di ripicca. Sarà davvero così? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.