Tommaso Zorzi, raptus in aeroporto: “Siete della grandissime m**e”, costretto a apgare di più

Tommaso Zorzi va in vacanza in Sicilia

Dopo la lunga esperienza al Grande Fratello Vip 5 con tanto di vittoria e il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi si è preso un periodo di riposo dagli impegni professionali e televisivi. Infatti, il rampollo meneghino ogni fine settimana si reca in delle località differenti per trascorrere dei momenti di relax.

Questa volta il 26enne è volato giù in Sicilia, precisamente a Taormina. Ma qualche giorno prima l’influencer ha condiviso su Instagram alcune Stories del suo soggiorno in Puglia, dove ha accompagnato il fidanzato Tommaso Stanzani, impegnato con il corpo di ballo per Battiti Live. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultime ore al 26enne.

Il rampollo meneghino ha un imprevisto all’aeroporto di Milano

Come accennato nel paragrafo precedente, prima di partire alla volta della Sicilia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, Tommaso Zorzi ha fatto una confessione su Instagram. Nello specifico, attraverso delle Stories ha fatto sapere di essere stato suo malgrado protagonista di un episodio che lo ha fatto arrabbiare di non poco.

In poche parole il rampollo meneghino ha rivelato di aver subìto quella che ritiene essere stata una ingiustizia. Una volta arrivato al check in il 26enne ha dovuto pagare un carissimo sovrapprezzo perché ha sforato di molto con il peso della sua valigia.

Tommaso Zorzi sbotta sui social per aver pagato il sovrapprezzo sulla valigia

“Ma secondo voi è normale? È etico? Siete delle grandissime m***”, ha sbottato Tommaso Zorzi in una delle tante Stories condivise su Instagram. Poi il vincitore del Grande Fratello Vip 5 non si spiega come sia possibile pagare un sovrapprezzo così esagerato che corrisponde a un costo maggiore addirittura del biglietto aereo.

“È una follia”, ha aggiunto l’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, quest’ultimo ha precisato che con quei soldi si sarebbe potuto permettere un viaggio a New York, altro che Sicilia. Ma le regole sui bagagli purtroppo per il 26enne sono chiare.