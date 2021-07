Oroscopo 11 luglio 2021, classifica: Ariete concentrati sulla famiglia, Scorpione verso un cambiamento

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 11 luglio denotano una giornata piuttosto rilassante per gli Ariete. Gli Scorpione, invece, si accingono a vivere delle novità, mentre i Gemelli sono out.

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. I non ti sotto questo segno vivranno una domenica all’insegna della famiglia e degli affetti. In campo professionale vi accingete a cominciare una frase di vita caratterizzata da grandi soddisfazioni. La cosa importante è essere sempre sicuri di se stessi e determinati a conseguire i propri obiettivi.

2 Sagittario. Interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Se siete single avrete finalmente l’opportunità di cimentarvi in un nuovo rapporto. Anche dal punto di vista delle amicizie si prospetta un periodo pieno di chiarimenti. Sul lavoro dovete essere attenti e cogliete al volo certe occasioni.

3 Cancro. L’oroscopo del giorno 11 luglio 2021 vi invito a non temporeggiare sul fronte sentimenti. Se provate qualcosa per qualcuno, meglio essere chiari sin dal primo momento. Allo stesso tempo, però, cercate di mantenere un profilo basso in campo professionale. Meglio non escorei troppoo.

4 Scorpions. Se state pensando di cominciare una nuova attività questi mesi potrebbero essere rivelatori. Fatevi consigliare da una persona cara o da chi ne sa più di voi sul campo. Momento interessante anche sul fronte dei sentimenti. Non siate troppo orgogliosi e riconoscere gli errori se ne commettere.

5 Vergine. Non siete infallibili, pertanto, anche a voi potrebbe capitare di fare qualche sbaglio o qualche errore di valutazione. Solitamente non amate sentirvi in difetto, per questo motivo farete di tutto per rimediare. Dal punto di vista delle questioni professionali, invece, meglio non esporsi troppo.

6 Acquario. Le previsioni della giornata odierna denotano una domenica piuttosto fiacca. Cercate di incontrarvi un po’ di più sui vostri affetti e sulle persone a cui tenete. Nel lavoro stanno per arrivare delle soddisfazioni. Ad ogni modo, è opportuno mostrare pazienza e attenzione per i dettagli.

Previsioni astrali 11 luglio ultime sei posizioni

7 Bilancia. Giornata piuttosto intensa. Malgrado sia domenica, giorno solitamente destinato al riposo, voi avrete parecchie faccende da sbrigare. Cercate di mantenere la calma e di mostrarvi il più sereni e rilassati possibile. Sul lavoro attenti a qualche discussione di troppo, potreste sparire polemici.

8 Toro. L’oroscopo del giorno 11 luglio 2021 denota una giornata sottotono. Oggi potreste ricevere una telefonata che scombussolerà questo momento di quiete. Sul lavoro ci sono delle opportunità in vista, ma potrebbero determinare un cambiamento radicale delle vostre abitudini.

9 Leone. Le discussioni con il partner potrebbero diventare più intense del solito. Cercate di mostrarvi calmi e, soprattutto, obiettivi. Non perdete la pazienza troppo in fretta, dopotutto, tutti possono sbagliare. Se volete cambiare lavoro o modificare alcuni aspetti, datevi da fare.

10 Capricorno. Le relazioni potrebbero essere difficili nel corso della giornata odierna. Non siate troppo irruenti e non lasciatevi condizionare tropo dal giudizio delle altre persone. Accettate i consigli solo laddove essi siano costruttivi, ma agite sempre secondo i vostri principi e pensando con la vostra testa.

11 Pesci. Attenti ai rapporti di coppia. Se avete ricevuto una delusione di recente potreste fare una certa fatica a superare il problema. In campo professionale, invece, all’orizzonte non c’è molto. Dovrete essere bravi voi per riuscire a crearvi delle occasioni buone e proficue.

12 Gemelli. Dopo aver passato dei giorni piuttosto interessanti, oggi vi sentirete un po’ demotivati. Le faccende di cuore potrebbero generare qualche turbamento. Cercate di non essere troppo pesanti e petulanti. Sul fronte del lavoro, invece, non gettate la spugna, le soddisfazioni arrivano per chi sa aspettare.