Gemma Galgani, attimi di terrore: la dama di Uomini e Donne resta bloccata

Gemma Galgani protagonista di Uomini e Donne

Da quasi tredici anni Gemma Galgani è la protagonista assoluta del parterre senior di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo un periodo di inattività sui social, negli ultimi giorni la 71enne torinese ha condiviso numerosi scatti sul suo account Instagram che la mostrano in vacanza in Puglia.

Foto nella quale la piemontese si mostra totalmente sola. Nonostante i numerosi anni trascorsi nella trasmissione di Canale 5 e i vari pretendenti, Gems non ha ancora trovato la sua anima gemella.

La 71enne torinese tornerà al Trono over

Con molta probabilità Gemma Galgani tornerà ancora una volta al Trono over di Uomini e Donne nella prossima stagione televisiva che partirà a settembre. La dama torinese non sembra arrendere nella ricerca dell’uomo ideale che, forse un giorno potrebbe anche sposare.

Il prossimo autunno sarà la volta buona che la 71enne trovi la sua anima gemella? Sembra che non tornerà, negli studi del dating show di Maria De Filippi, la sua cara amica Ida Platano. Ma nelle ultime ore la nemica della Cipollari si è resa protagonista di una brutta disavventura. Andiamo a vedere cosa le è accaduto.

Gemma Galgani bloccata in ascensore al buio

Dopo un periodo di silenzio sul suo conto, Gemma Galgani è tornata al centro dell’attenzione mediatica per una disavventura che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. Infatti, nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021, la 71enne torinese è rimasta bloccata in ascensore. La dama del Trono over di Uomini e Donne, infatti, ha condiviso delle Stories su Instagram in cui si vedeva un ascensore totalmente al buio. Il tutto mentre provava in tutti i modi di trovare una via di uscita o qualche tasto per far partire l’allarme di sicurezza.

Nelle cli postate dalla piemontese si sente anche la sua voce che grida aiuto. Subito dopo l’acerrima nemica di Tina Cipollari ha domandato ai suoi follower cosa avrebbero fatto se fosse successo a loro di rimanere chiusi in un ascensore al buio. Queste le parole: “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e non funziona?”.